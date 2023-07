Der Primetime-Verlauf: Kerner verringert Lücke

Schon in den offiziell von der AGF ausgewiesenen TV-Quoten lag das ZDF-Quiz "Da kommst du nie drauf" mit Johannes B. Kerner am Mittwochabend deutlich hinter einem alten ARD-Film (DWDL.de berichtete). Auch die AdScanner-Daten unterstützen diese Tatsache, ein genauer Blick auf die Verlaufskurve ist aber durchaus interessant: Daraus geht nämlich hervor, dass das ZDF-Quiz über die gesamte Sendedauer hinweg Zuschauerinnen und Zuschauer in den gemessenen Vodafone-TV-Haushalten hinzugewinnen konnte, während der Film im Ersten kontinuierlich an Zuspruch verloren hat. So hat sich die Lücke zwischen den beiden Formaten immer weiter geschlossen.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: ARD und ZDF im Gleichschritt

Einen recht ähnlichen Verlauf haben die Kurven von ZDF und dem Ersten derweil am Vorabend genommen - zumindest bis 18:45 Uhr. In der Zeit waren bei beiden Sendern völlig unterschiedliche Formate zu sehen, dennoch zeigen die Verlaufskurven konstant mit kleinen Schwankungen nach oben. Danach trennen sich dann aber die Wege: "Hubert ohne Staller" sorgt im Ersten für einen deutlichen Reichweitenabriss, während die "heute"-Nachrichten im ZDF die kurzzeitige Werbe-Delle schnell wieder wett machen können. Erst danach geht es für das ZDF spürbar bergab.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: WBD Nummer 3

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 15 Prozent der gemessenen Haushalte lag WarnerBros. Discovery am Mittwoch auf Rang drei - und hat dabei wohl auch von der starken Tour-de-France-Übertragung bei Eurosport profitiert. Ganz vorne landete einmal mehr die AdAlliance, die 36 Prozent der gemessenen Haushalte erreichte.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Lotto24 kommt mit Macht

Lotto24 hat am Mittwoch einen großen Aufschlag in den Werbeinseln der Sender gemacht. Insgesamt 318 Spots hat man geschaltet - das waren deutlich mehr als an sonst einem Tag in diesem Jahr. In den Top 15 der reichweitenstärksten Kampagnen kam niemand anders auf eine auch nur annähernd so hohe Zahl an Spots. Mit einer Bruttoreichweite in Höhe von 52 XRP schaffte man es auf Platz 5 der reichweitenstärksten Kampagnen. Die Anzahl der Spots zeigt schon, dass eher auf kleineren Sendern geworben wurde. Die meisten Werbebuchungen liefen dann auch bei Bild TV, gefolgt von Servus TV und N24 Doku. Aber der 14-sekündige Spot war auch auf vielen anderen Sendern und sogar im Pay-TV zu sehen.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.