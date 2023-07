Mit einer Ausgabe unter dem Titel "TV Normal" hat sich die ZDF-Satire-Sendung "Die Anstalt" in der vergangenen Woche in die Sommerpause verabschiedet. Weil es daran vor allem Kritik von rechts gab und die Ausgabe kurzzeitig aus der Mediathek verschwunden war, witterten einige in den sozialen Netzwerken bereits ein Einknicken des ZDF. Doch die Folge kam schnell zurück, lediglich eine Bildeinblendung war falsch - das musste man beheben und nahm die Folge für einige Zeit von der Seite (DWDL.de berichtete).

Die Schlagzeilen drum herum haben vielleicht auch geholfen, dass die Sendung in der zeitversetzten Nutzung äußerst stark war. 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich sahen sich die Sendung innerhalb der ersten drei Tage nach der Ausstrahlung an, insgesamt liegt die Reichweite nun bei 1,53 Millionen. Beim Gesamtpublikum ging der Marktanteil auf 9,4 Prozent nach oben. Das ist kein sonderlich starker Wert für ZDF-Verhältnisse. Allerdings: Eben diese 9,4 Prozent holte das Format auch bei den 14- bis 49-Jährigen - das entspricht einem Plus von satten 1,9 Prozentpunkten.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Sträter - Schnee, der auf Ceran fällt 13.07.

22:52 1,44

(+0,17) 10,6%

(+0,9%p.) 0,33

(+0,03) 11,1%

(+0,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 14.07.

19:38 1,81

(+0,15) 10,2%

(+0,7%p.) 0,57

(+0,08) 17,4%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft 11.07.

20:57 4,09

(+0,15) 18,6%

(+0,3%p.) 0,44

(+0,04) 10,9%

(+0,6%p.) In aller Freundschaft 11.07.

20:15 3,85

(+0,15) 17,7%

(+0,1%p.) 0,43

(+0,02) 11,2%

(+0,1%p.) Die Anstalt 11.07.

22:14 1,53

(+0,14) 9,4%

(+0,7%p.) 0,34

(+0,08) 9,4%

(+1,9%p.) Alles was zählt 14.07.

19:06 1,45

(+0,14) 9,4%

(+0,7%p.) 0,29

(+0,04) 11,2%

(+1,1%p.) Mein Freund, das Ekel 13.07.

20:59 2,69

(+0,12) 12,0%

(+0,3%p.) 0,24

(+0,01) 5,1%

(+0,1%p.) Der ZDF Comedy Sommer 14.07.

22:55 1,39

(+0,12) 9,4%

(+0,5%p.) 0,21

(+0,02) 6,9%

(+0,4%p.) Die Bachelorette 12.07.

20:15 1,27

(+0,12) 5,8%

(+0,4%p.) 0,58

(+0,04) 12,9%

(+0,7%p.) Alles was zählt 13.07.

19:08 1,62

(+0,12) 9,5%

(+0,5%p.) 0,32

(+0,05) 10,6%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.07.-16.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Insgesamt die meisten Zuschauenden hinzugewinnen konnte unterdessen Torsten Sträter. Dessen Live-Programm "Sträter - Schnee, der auf Ceran fällt" am späten Donnerstagabend im Ersten zählt durch die endgültig gewichteten Quoten 170.000 Zuschauende mehr. Beim Gesamtpublikum ging es damit auf einen zweistelligen Wert und auch bei den Jüngeren konnte sich Sträter noch etwas steigern. Fun Fact am Rande: Am Freitag war Sträter noch einmal zu sehen - da allerdings im ZDF. "Torsten Sträter: Im Rahmen meiner Möglichkeiten" konnte aber nur noch unwesentlich zulegen und musste in Sachen Marktanteile sogar kleinere Verluste hinnehmen. Das spricht für die Stärke und gute Etablierung von Comedy-Inhalten am Donnerstagabend im Ersten.

Den größten Zugewinn in Sachen Marktanteil beim jungen Publikum hat derweil "Beauty & The Nerd" verzeichnet - allerdings nicht die Ausstrahlung bei ProSieben, sondern bei Sixx. Die ursprüngliche, sehr enttäuschende Reichweite in Höhe von 20.000 konnte man im Nachgang noch auf 120.000 vervielfachen. In der klassischen Zielgruppe steht ein Plus von 2,6 Prozentpunkten. Schon in den zurückliegenden Wochen war die Sixx-Ausstrahlung in der zeitversetzten Nutzung deutlich besser, aber nie lief es so gut wie in der vergangenen Woche. Auch die ProSieben-Ausgabe wurde nachträglich noch um 0,6 Prozentpunkte auf nun 14,2 Prozent nach oben korrigiert. Die Reichweite stieg um 80.000 - das sind rund 10 Prozent der ursprünglich gemessenen Zuschauerzahl.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Beauty & The Nerd 15.07.

23:07 0,12

(+0,10) 1,2%

(+0,9%p.) 0,07

(+0,06) 3,2%

(+2,6%p.) Die Anstalt 11.07.

22:14 1,53

(+0,14) 9,4%

(+0,7%p.) 0,34

(+0,08) 9,4%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 14.07.

19:38 1,81

(+0,15) 10,2%

(+0,7%p.) 0,57

(+0,08) 17,4%

(+1,9%p.) Lenßen übernimmt 11.07.

18:00 0,36

(+0,03) 2,8%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,04) 4,9%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 10.07.

19:37 2,15

(+0,08) 10,9%

(+0,3%p.) 0,63

(+0,08) 17,0%

(+1,6%p.) Alles was zählt 11.07.

19:06 1,57

(+0,08) 9,3%

(+0,3%p.) 0,31

(+0,05) 10,6%

(+1,5%p.) Alles was zählt 13.07.

19:08 1,62

(+0,12) 9,5%

(+0,5%p.) 0,32

(+0,05) 10,6%

(+1,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 11.07.

19:38 1,92

(+0,09) 9,8%

(+0,3%p.) 0,56

(+0,07) 15,5%

(+1,4%p.) AEW: Dynamite 16.07.

23:15 0,13

(+0,03) 1,5%

(+0,3%p.) 0,05

(+0,03) 2,6%

(+1,2%p.) Lenßen übernimmt 11.07.

18:28 0,50

(+0,05) 3,4%

(+0,4%p.) 0,11

(+0,03) 4,3%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.07.-16.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV