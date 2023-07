Was Burger King für RTL ist, scheint Tönnies für Sat.1 zu werden. Bereits zum zweiten Mal hat sich der Sender am Donnerstag mit den Machenschaften des Fleischproduzenten beschäftigt. Schon die erste Investigativ-Reportage ist im Dezember 2021 kein großer Quotenerfolg gewesen, damals sahen aber immerhin mehr als eine Million Menschen zu und brachten Sat.1 so 7,7 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe. An diese Werte kam der zweite Teil nun nicht heran.

Lediglich 610.000 Menschen sahen sich "Sat.1 investigativ - Inside Tönnies 2" an, 220.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das führte zu einem wenig schmeichelhaften Marktanteil in Höhe von 5,3 Prozent. Doch bei Sat.1 bewertet man die Sache bewusst anders - oder hat den Bezug zur Realität mittlerweile verloren. Auf Twitter schreibt der Sender von "großer Resonanz" und "guter Reichweite", dort verweist man auf die Nettoreichweite in Höhe von 2,76 Millionen - das sind aber nur solche Menschen, die mal kurz in die Sendung reingezappt haben. Auch die von Sat.1 kommunizierten 4,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sind ein wenig erbaulicher Wert.

Weil sich schon die Haupt-Reportage zur besten Sendezeit schwer tat, mühte sich im Anschluss natürlich auch die "Akte", die das Thema noch einmal aufgriff. Hier lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei nur noch 4,4 Prozent, 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 22:13 Uhr noch mit dabei.

Besser lief es am Donnerstag für RTL, wo man ausgerechnet auf Henning Baum setzte. Den Schauspieler also, der Sat.1 einst mit "Der letzte Bulle" zu guten Quoten verhalf. In der Sendung mit dem schlanken Titel "Einsatz für Henning Baum: Rettungsdienst am Limit - Helden mit Hindernissen" war er als Mitglied der Rettungsmannschaft vom Roten Kreuz im Einsatz. Das sahen sich 1,26 Millionen Menschen an, 510.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe, was hier zu 12,5 Prozent Marktanteil führte. Kein anderer Sender kam am Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen auf eine höhere Reichweite in der Primetime. Auch ein "Spiegel TV Spezial" hielt sich am späten Abend noch im knapp zweistelligen Bereich.

Gute Nachrichten gibt es auch für ProSieben: Trotz ein paar weniger jungen Zuschauerinnen und Zuschauern als in den vergangenen Wochen hielt sich "Beauty & The Nerd" bei guten 11,8 Prozent Marktanteil, damit war man erster RTL-Verfolger um 20:15 Uhr. Insgesamt sahen 730.000 Menschen zu. Später am Abend zeigte "red" dann, weshalb ProSieben hier den Rotstift ansetzt. Trotz des guten Vorlaufs waren für das Promi-Magazin nur 5,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV