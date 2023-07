Auch wenn es für den Zielgruppen-Sieg am Freitagabend nicht gereicht hat: Sat.1 darf mit der jüngsten Performance des inzwischen um 20:15 Uhr gesendeten "Halbpension mit Schmitz" sehr zufrieden sein. Rund 960.000 Personen schauten im Schnitt zu – damit hatte die nun am Freitag gesendete Ausgabe so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie keine andere zuvor. Mit 9,6 Prozent bei den Umworbenen lag man klar über dem Senderschnitt, holte einen Staffelrekord und legte gegenüber der Vorwoche um mehr als drei Prozentpunkte zu.

Mit 6,4 Prozent Tagesmarktanteil holte Sat.1 am Freitag letztlich ein halbwegs solides Ergebnis. Dass es nicht noch besser wurde, lag vor allem am späten Nachmittag. "Lenßen übernimmt" erwischte nach 18 Uhr mit dem gezeigten Viererpack einen ungewohnt schwachen Tag und kam nicht über 2,7 Prozent Marktanteil hinaus. "Volles Haus" sicherte sich zuvor vier Prozent bei den Umworbenen, für die Live-Sendung sind alle Quoten mit einer Vier vorne schon ein besseres Ergebnis.



RTL, das mit zehn Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den ersten Platz holte, überzeugte übrigens ebenfalls nicht vollends. 11,9 Prozent bei den Umworbenen sicherte sich abends "Top Dog", 10,2 und 12,2 Prozent die Dailys "Alles was zählt" und "GZSZ" – in keinem Fall ist, gemessen am Senderschnitt, von wahrlich berauschenden Werten zu sprechen. Die Gerichtsshows am Nachmittag schwächelten mit zwischen 5,4 und 8,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Stark wie immer war "RTL Aktuell", das nach 18:45 Uhr auf 18,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen gelangte.

Im ProSieben-Programm kam die Vortageswiederholung der "Goldbergs" um 14:40 Uhr erstaunlicherweise auf eine bessere Quote als die Erstausstrahlung ab kurz nach 15 Uhr. Zunächst wurden elf Prozent, dann 8,2 Prozent bei den klassisch Werberelevanten gemessen. "The Big Bang Theory" fiel ab halb vier stark ab; hier wurden nur noch etwas mehr als fünf Prozent Marktanteil gemessen. Besser lief es dann in der 16-Uhr-Stunde mit 7,9 und 9,6 Prozent. Abends punkteten, wie schon in den Wochen zuvor, zwei "James Bond"-Filme mit 8,6 und 8,5 Prozent Tagesmarktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV