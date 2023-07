Acht Tage ist es her, dass die RTLzwei-"Filmzeit" am Freitagabend mit der Ausstrahlung von "Kindsköpfe 2" die beste Zielgruppen-Quote auf dem Slot seit 2021 einfuhr. Neun Prozent wurden auf jenem Sendeplatz gemessen, der 2023 im Schnitt für knapp fünfeinhalb Prozent gut war. Auch an diesem Freitag nun schnitt RTLzwei sehr stark ab. Mit "Leg' dich nicht mit Zohan" an verbuchte der Privatsender starke 7,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt belief sich die gemessene Reichweite auf rund 0,6 Millionen zusehende Personen. Der durchschnittliche Tagesmarktanteil des privaten Senders lag am Freitag bei guten 5,4 Prozent.

RTLzwei landete nach 20:15 Uhr klar vor Vox, wo "Wo die Liebe hinfällt" diesmal 6,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe holte. Ungewohnt war das Bild dann nach 22:15 Uhr. Oftmals fahren Filmwiederholungen am späteren Freitagabend eher schwächere Werte ein, "Zurück in die Zukunft" machte seine Sache mit 7,1 Prozent aber ganz wunderbar. Noch 460.000 Menschen schauten im Schnitt zu, die Eigenproduktion hatte den Abend übrigens vor rund 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern eröffnet.



In etwa auf Augenhöhe lagen am Abend Kabel Eins und Super RTL: Bei Super RTL sicherte sich der Film "Wedding Planer" 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, Kabel Eins zeigte die US-Serie "Prodigal Son", die mit den ersten zwei Episoden des Abends auf 2,9 und 3,3 Prozent gelangte. Eine kleine Überraschung gelang Sixx: Bis in die Nacht hinein lief dort "Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs", wobei die vier abends gezeigten Episoden ab kurz vor Mitternacht nochmals ausgestrahlt wurden. Schon um 20:15 Uhr kam das Format auf gute 2,2 Prozent und steigerte sich in Folge dann auf 3,2, 4,0 und ab kurz vor 23 Uhr sogar auf beeindruckende 7,1 Prozent bei den klassisch Umworbenen.

Bei One punktete zur besten Sendezeit das drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen holende "Sträter – Schnee, der auf Ceran fällt" – insgesamt sicherte sich die Sendung gute 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Vorabend hatten Serienwiederholungen von "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" schon sehr ordentliche Quoten geholt, die grob bei rund eineinhalb Prozent Marktanteil des Gesamtpublikums zu verorten sind.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV