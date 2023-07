Primetime-Verlauf: "Wir sind die Meiers" hält Publikum nicht

"Wir sind die Meiers" ist keine "heute show". Auch an diesem Freitag verlor das ZDF nach dem "heute journal", also gegen 22:30 Uhr, rasant viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuvor hatte der Sender sein Publikum mitunter noch sehr gut gehalten. Beim Krimi "Ein Fall für Zwei" etwa blieb die Reichweite sehr stabil. Etwas unrunder lief es bei "Letzte Spur Berlin". Der 45-Minuten-Krimi verlor zunächst leicht Zuschauende, legte dann gegen 21:45 Uhr aber sehr sprunghaft zu. Das hat vermutlich am Ersten gelegen, wo um 21:45 Uhr der Primetime-Film zu Ende war. "Käthe und ich" hat ihrerseits ebenfalls das Publikum sehr gut gehalten.

Der Vorabend-Verlauf: Vom "Quizduell" ins Krankenhaus

Seit Wochen schon zeigt das ZDF Wiederholungen der Medical-Weekly "Bettys Diagnose". In dieser Woche verlor die Serie unmittelbar nach den Hauptnachrichten des Senders reichlich Publikum. Einen Anstieg der Kurve gab es erst gegen 19:45 Uhr. Auch hier ist anzunehmen, dass die Serie vom Ersten profitierte. Zu dieser Zeit war das "Quizduell" frisch und Ende und die Zeit vor Acht begann. Diese war allerdings nicht ganz so gefragt. Erst wenige Minuten vor 20 Uhr, dann allerdings in starker Deutlichkeit, zog die Reichweitenkurve im Ersten wieder an.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 36 Prozent lag Ad Alliance am Freitag uneinholbar vorn. Seven.One Media belegte den bekannten zweiten Platz, verpasste aber die 30-Prozent-Marke. Der Daily Reach der Unterföhringer lag diesmal bei 29 Prozent. Das ZDF Werbefernsehen sicherte sich, vielleicht auch angetrieben von der Frauen-Fußball-WM am Morgen und Vormittag gute 15 Prozent und somit den Bronze-Rang.

Werbe-Ranking: Lotto 24 erklimmt Spitze

Viel hilft viel – das gilt schon seit einiger Zeit für die Werbestrategie von Lotto 24: Ganze 388 Buchungen wurden allein für den Freitag getätigt. Wie schon zuletzt waren die Spots in erster Linie, aber eben nicht nur, in der Nische zu sehen. Entsprechend kam auch über die pure Masse eine schöne Werbereichweite zusammen. Der gemessene XRP lag bei annähernd 120 Punkten. Neben Lotto24 schaffte nur noch eine weitere Kampagne einen dreistelligen XRP-Wert: Das war der Vortages-Erste, McDonalds, mit seiner Kampagne für den Big Mac: Für 104,6 Punkte buchte die Fast-Food-Kette aber nur 197 Mal. Ein eher seltener Gast unter den Top15 ist indes Apple mit Spots für sein iPhone 14.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.