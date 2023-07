Mit einer Sommerparty-Ausgabe hat die "Giovanni Zarrella Show" am Samstag 3,40 Millionen Menschen zum Einschalten gebracht. Das waren, trotz sommerlicher Temperaturen, etwas mehr als bei der April-Ausgabe, als die ZDF-Show auf ein neues Tief gefallen war. Mit einem Marktanteil in Höhe von 18,0 Prozent kann man in Mainz sehr zufrieden sein, erst einmal zuvor erreichte die Reihe einen ähnlich hohen Wert - damals sahen (im November) aber fast fünf Millionen Menschen zu.

Auch beim jungen Publikum war Giovanni Zarrella an diesem Samstag für hohe Quoten gut: 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 10,1 Prozent. Es ist überhaupt erst das dritte Mal in der Geschichte der Show, dass man den Sprung in die Zweistelligkeit geschafft hat.

Den Primetime- und Tagessieg musste das ZDF allerdings dem Ersten überlassen. Dort versammelte der Krimi "Harter Brocken: Der Waffendeal" 4,06 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, das sorgte noch für etwas bessere 20,9 Prozent Marktanteil. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Krimi mit 10,9 Prozent ziemlich gut. "Die Bestatterin" lag danach beim Gesamtpublikum immerhin noch bei 15,7 Prozent.

Dass Das Erste am Samstag mit 15,4 Prozent Tagesmarktanteil sogar vor dem ZDF (13,3 Prozent) lag und auch beim jungen Publikum (9,6 Prozent) die Tagesmarktführerschaft holte, lag aber nicht nur an den Filmen am Abend. Mit dem Fußball-WM-Match zwischen Sambia und Japan erreichte man schon am frühen Vormittag mehr als eine Million Zuschauende, 23,9 (insgesamt) und 17,1 Prozent (14-49) sind ein schöner Erfolg für den Sender. Das Spiel zwischen England und Haiti holte später noch 22,9 und 19,0 Prozent.

Am Nachmittag verfolgten schließlich etwas mehr als eineinhalb Millionen Menschen die Übertragung der 20. Etappe der Tour de France, das entsprach 16,5 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren. Bei den Jüngeren waren ebenfalls sehr gute 12,7 Prozent drin. Bei Eurosport kam die vierstündige Übertragung auf 200.000 Zuschauende sowie jeweils knapp über 2,0 Prozent in beiden wichtigen Altersklassen - für den Spartensender sind das richtig gute Werte.

