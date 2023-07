Auf einen satten Tagesmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent beim Gesamtpublikum hat es das NDR Fernsehen am Samstag gebracht. Damit kletterte man bis auf Platz fünf der erfolgreichsten Sender, nur Das Erste, das ZDF, RTL und Vox waren noch besser unterwegs. Zu verdanken hat das der Sender in erster Linie der Jubiläumsausgabe von "Wer weiß denn sowas?", die man in der Primetime noch einmal prominent wiederholte.

Schon bei der Erstausstrahlung im Februar dieses Jahres erreichte die Jubiläumsausgabe starke Werte, bei der Wiederholung jetzt im NDR waren 1,22 Millionen Menschen mit dabei. Das trieb den Marktanteil bundesweit auf 6,5 Prozent nach oben - für das Dritte Programm ist das ein großer Erfolg. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 3,1 Prozent sehr gut. Das Jubiläum kam aber noch auf eine noch viel höhere Reichweite: Die zeitgleiche Übertragung im MDR erreichte zusätzlich bundesweit 580.000 Zuschauende, das entsprach 3,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Aber auch andere Nischensender wussten am Samstag zu überzeugen. ZDFneo war mit 3,0 Prozent etwa der stärkste kleine Kanal beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. Zu verdanken hat man das vor allem zahlreichen "Otto"-Filmen, die man am Abend gezeigt hat. "Otto - Der neue Film" lag bei 3,0 Prozent, "Otto - Der Außerirdische" steigerte sich danach auf 3,7 Prozent und "Otto - Der Liebesfilm" kam ab kurz nach 23 Uhr schließlich auf 4,2 Prozent. Mit "Otto - Der Katastrophenfilm" waren nach Mitternacht sogar noch 5,1 Prozent drin.

3sat veranstaltete am Samstag eine Sommer-Version von Pop around the Clock. Der Musik-Tag mit vielen Konzert-Mitschnitten war zwar nicht so erfolgreich wie normalerweise zu Silvester, mit Tagesmarktanteilen von jeweils 1,7 Prozent sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum kann man sehr zufrieden sein. Ein von Herbert Grönemeyer veranstaltetes Konzert erreichte zur besten Sendezeit beispielsweise mehr als eine halbe Million Menschen, damit waren 3,0 bei allen und 3,7 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern drin.

Damit hatte 3sat zur besten Sendezeit eine höhere Reichweite als RTLzwei, das ebenfalls versuchte mit Musik zu punkten. Die "Pop-Giganten" erreichte jedoch nur 450.00 Menschen. Zufrieden sein kann man in Grünwald dennoch, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 6,0 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV