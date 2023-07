Primetime-Verlauf: Zarrella profitiert massiv

Die AdScanner-Verlaufskurven vom Ersten und dem ZDF lagen am Samstag in der Primetime auf einem annähernd ähnlichen Niveau. Während der ARD-Krimi vor allem zu Beginn jedoch viele Menschen verloren hat und sich danach stabil zeigte, sammelte die "Giovanni Zarrella Show" im ZDF nach und nach Publikum ein. Der große Shift kam dann mit dem Ende des Films um 21:45 Uhr. Da war es vielen Krimi-Fans offenbar genug mit düsteren Themen - und sie zappten weg, allen voran wohl zum ZDF, dessen Verlaufskurve hier deutlich nach oben zeigt. In der Folge performte die Schlagershow auf einem spürbar höheren Niveau.

Spannend ist auch noch ein Blick auf RTL, wo "Big Bounce" am Samstag nach einer jahrelangen Pause zurückkehrte. Die Quoten waren zwar alles andere als überragend (DWDL.de berichtete), die AdScanner-Verlaufskurve gibt aber immerhin ein wenig Anlass zur Hoffnung. Sie zeigt nämlich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer der RTL-Show recht treu waren. Wer einmal einschaltete, blieb auch dran - und kam nach den Werbeunterbrechungen wieder. Nur kurz vor dem Ende ging "Big Bounce" etwas die Puste aus.

Der Vorabend-Verlauf: Starke Tour de France

Wie genau der Verlauf der Zuschauerinnen und Zuschauer der Tour de France war, lässt sich anhand dieser Grafik nicht endgültig sagen. Fest steht nur: Für Das Erste war die Übertragung ein großer Erfolg. Bis kurz nach 17 Uhr, also bis zur Zielüberquerung, stieg die Kurve deutlich an und fiel danach spürbar ab. Auch in den Stunden danach gelang es den anderen Formaten nicht, auf das Niveau der Tour zu kommen - erst die "Tagesschau" sorgte um kurz vor 20 Uhr für einen merklichen Einschaltimpuls.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die insgesamt niedrigen Reichweiten am Samstag machten sich auch in dem Daily Reach der Vermarkter bemerkbar. Die AdAlliance lag erneut vorn, erreichte aber nur 33 Prozent der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte, Seven.One Media kam auf 25 Prozent.

Werbe-Ranking: Nur leichte Verschiebungen

Im Vergleich zum Vortag haben sich im Werbe-Ranking nur kleinere Verschiebungen ergeben. McDonalds lag mit einer Bruttoreichweite in Höhe von rund 96 XRP wieder an der Spitze - und verdrängte Vortagessieger Lotto24 (70 XRP) auf Rang drei. Booking.com, das am Freitag noch auf Rang vier gelandet war, schaffte am Samstag den Sprung auf Platz zwei, mit 256 Spots schaffte die Buchungsplattform 86,80 XRP.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.