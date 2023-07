am 24.07.2023 - 09:22 Uhr

Schon am Samstagabend verbuchte das NDR Fernsehen mit der Wiederholung der 1000. Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" überraschend starke Quoten (DWDL.de berichtete) - und auch einen Tag später konnte sich das Dritte Programm auf Kai Pflaume überraschen. Mit einer neuen Folge von "Kaum zu glauben!" legte der Moderator sogar noch eine Schippe drauf und brachte es ab 21:45 Uhr im Schnitt auf 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den NDR-Marktanteil bundesweit auf hervorragende 8,3 Prozent trieben.

"Kaum zu glauben!" verzeichnete damit ein größeres Publikum als jeder Privatsender nach 20:15 Uhr. Im Norden erreichte das Ratespiel sogar starke 15,6 Prozent Marktanteil. Schon in den vergangenen beiden Wochen hatte sich die Sendung mit tollen Quoten zurückgemeldet: Den Staffel-Auftakt verfolgten im Schnitt 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe eine Woche später im Schnitt 1,58 Millionen dabei waren. Beim jungen Publikum lief es indes zwar nicht ganz so gut, doch auch hier bewegte sich "Kaum zu glauben!" am Sonntag mit einem bundesweiten Marktanteil von 2,5 Prozent deutlich über den NDR-Normalwerten.

Im weiteren Verlauf des Abends überzeugte der Sender zudem noch mit dem TV-Quiz "Na siehste!", das im Schnitt 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt und für 6,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgte. Eine Wiederholung des "Quizduell-Olymps" unterhielt zudem ab 23:30 Uhr noch 490.000 Personen. Die starke Quiz-Schiene am späten Abend trug schließlich auch dazu bei, dass das NDR Fernsehen am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent das meistgesehene Dritte Programm war.

Einen schönen Erfolg feierte um 21:45 Uhr aber auch der WDR, wo ein alter Münster-"Tatort" noch 800.000 Menschen erreichte und 4,1 Prozent Marktanteil verbuchte. Und auch zwei Folgen von "Morden im Norden" waren zu später Stunde noch gefragt: 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 23:13 Uhr zu, eine weitere Episode kam mit 490.000 Menschen schließlich noch auf einen tollen Marktanteil von 7,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV