Congstar kehrt zurück, Persil lässt RTL strahlen

Wenn man das Ranking der bruttoreichweitenstärksten Werbekampagnen im deutschen Fernsehen aus der vergangenen Woche betrachtet, dann fällt direkt auf: Es hat sich im Vergleich zur Woche davor einiges getan - nicht nur, weil der große Block an Spots für den Amazon Prime Day wegfiel. Sechs der Top10-Platzierten waren in der Vorwoche gar nicht in den Top25 der AdScanner-Auswertung vertreten. Auf Rang 8 findet sich mit Congstar gar eine Marke, für die zuvor das gesamte Jahr noch nicht mit TV-Spots geworben worden war. Man muss schon bis Ende 2022 zurückgehen, um in der AdScanner-Auswertung weitere Congstar-Spots zu finden.

Die stärkste Werbewoche des Jahres war es auch für Persil, das mit einer Bruttoreichweite von rund 351 XRP bis auf Rang 4 nach vorne kam und das Treppchen nur knapp verpasste. Auffällig ist dabei: Gebucht wurden die 566 Spot für die "Persil Discs" zum übergroßen Teil bei der Ad Alliance. Auf die Sender von RTL Deutschland entfiel etwa 85 Prozent der gesamten Bruttoreichweite.

Dabei bildet Persil keine Ausnahme, das Unternehmen Henkel setzt generell seinen Schwerpunkt in Sachen TV-Werbung auf die Ad Alliance. Auch wenn man die Spots für Perwoll, Schwarzkopf, Schauma, Somat, Syoss, taft und WC Frisch hinzunimmt, kommt über 82 Prozent der Gesamt-Reichweite von Sendern der RTL-Gruppe. Insgesamt blieb der Werbedruck aller Henkel-Kampagnen übrigens im Vergleich zur Vorwoche etwa stabil - es gab also offenbar eher interne Umschichtungen hin zu Persil.

© AdScanner

Auf Platz 2 im Ranking findet sich dafür eine Marke, für die ausschließlich bei den Sendern von Seven.One Entertainment geworben wurde: Parship. Der Haken an der Sache: Es handelt sich dabei um die konzerneigene Dating-Plattform. Dass es die reichweitenstärkste Werbewoche 2023 für Parship war, generierte für ProSiebenSat.1 als Ganzes also keine externen Einnahmen.

Reichweitenstärkste Kampagne war unterdessen in der vergangenen Woche booking.com, das angesichts der schon laufenden oder in kürze Anstehenden Sommerferien weiter die Reiselust der Deutschen befeuern will. Aus dem Reise-Segment platzierte sich mit Trivago zudem noch ein zweiter Anbieter in den Top 10.