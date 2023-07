Rund eineinhalb Monate hat "Rote Rosen" zuletzt pausiert, bei "Sturm der Liebe" war die Unterbrechung etwas kürzer. Nun ist die Tour de France vorbei und im Ersten haben sich die beiden Telenovelas zurückgemeldet. Die Quoten lagen dabei auf einem ordentlichen Niveau: 950.000 Menschen sahen sich "Rote Rosen" an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,6 Prozent. "Sturm der Liebe" steigerte die Reichweite kurz danach auf etwas über eine Million, hier wurden 11,1 Prozent ermittelt.

Die neuen "Hofgeschichten" lagen ab kurz nach 16 Uhr zwar unter dem Niveau der Telenovelas, geben aber dennoch Grund zur Hoffnung. 810.000 Menschen sahen sich das neue Format an, der Marktanteil lag bei immerhin 8,0 Prozent, damit war der Neustart kein Totalausfall.

Am Vorabend brillierte dann allen voran "Gefragt - Gejagt" im Ersten: 2,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für einen schönen Marktanteil in Höhe von 18,0 Prozent. Und auch beim jungen Publikum lief es gut: 250.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren bescherten dem Sender in dieser Altersklasse 10,4 Prozent. "Großstadtrevier" lag bei den Jüngeren im Anschluss bei nur 4,4 Prozent, insgesamt aber immerhin bei 11,2 Prozent.

Bei RTL hatte "Punkt 12" am Montag einen eher schwächeren Tag und landete bei 10,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Das Strafgericht" mit Barbara Salesch kam danach nur noch auf 7,7 Prozent, steigerte sich beim Gesamtpublikum aber auf gute 9,7 Prozent - die Gesamtreichweite lag bei 910.000. Ulrich Wetzel steigerte sich danach sogar auf mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, was insgesamt zu zweistelligen Marktanteilen führte. Bei den Jüngeren waren etwas weniger als 10,0 Prozent drin.

In Sat.1 kam das "Volle Haus" unterdessen nur auf 4,0 Prozent bei den jüngeren Zuschauenden. Die Marktanteile von "Lenßen übernimmt" schwankten im Anschluss zwischen schlechten 1,9 und etwas weniger schlechten 4,5 Prozent. Wie schon in den vergangenen Wochen und Monaten profitierte Vox von der Sat.1-Schwäche: "Das perfekte Dinner" erreichte mehr als eine Million Zuschauende sowie 10,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "First Dates" lag zuvor bei ebenfalls sehr guten 9,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV