Lange ist unklar gewesen, ob die Fußball-WM der Frauen überhaupt im deutschen Fernsehen zu sehen sein würde. Letztlich hat sich die FIFA mit der EBU geeinigt, dementsprechend könne auch ARD und ZDF das Turnier übertragen. Und das tun sie seit einigen Tagen mit überwiegend richtig guten Quoten. Am Montag stieg nun auch die deutsche Elf in das Turnier ein - und ließ die Reichweiten und Marktanteile regelrecht explodieren.

5,61 Millionen Menschen sahen sich das Auftaktmatch der deutschen Nationalelf gegen Marokko an, Anpfiff war um 10:30 Uhr. Das Spiel sicherte sich damit den Tagessieg, keine andere Sendung, auch nicht in der Primetime, erreichte noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug während des Spiels satte 60,4 Prozent.

Und auch beim jungen Publikum war die Übertragung ein voller Erfolg für das ZDF: 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, auch hier war kein anderes Format am Montag besser unterwegs, der Marktanteil lag bei 55,2 Prozent. Das nächste Spiel der deutschen Mannschaft ist am Sonntag im Ersten zu sehen, das letzte Vorrundenspiel des Teams läuft nächste Woche Donnerstag wieder im ZDF.

An diesem Montag landete das ZDF auch mit den anderen Spielen der WM einen Erfolg. Das bereits um 8 Uhr angepfiffene Match zwischen Italien und Argentinien sahen sich 1,21 Millionen Menschen an, das entsprach 25,2 bei allen und 19,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Um 13 Uhr ging es mit der Partie zwischen Brasilien und Panama weiter. Wohl auch mit Rückenwind durch das Deutschland-Spiel lag die Reichweite hier bei 2,36 Millionen. Die Marktanteile in beiden wichtigen Zuschauergruppen lagen jeweils knapp über 27 Prozent.

In der Primetime ist das ZDF mit "Unter anderen Umständen" dann ebenfalls der erfolgreichste Sender gewesen. Der Krimi verzeichnete eine Reichweite in Höhe von 4,57 Millionen, das entsprach 19,1 Prozent Marktanteil. Das alles führte dazu, dass das ZDF der Konkurrenz am Montag enteilte. Beim Gesamtpublikum kamen die Mainzer auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 21,1 Prozent, Das Erste lag bei in etwa der Hälfte. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das ZDF mit 12,8 Prozent ebenfalls mit Abstand Marktführer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV