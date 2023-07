am 26.07.2023 - 08:51 Uhr

Die Entstehungsgeschichte von "Wettkampf in 4 Wänden" ist vor dem generellen Hintergrund der Hausrenovierungsshows in Deutschland fast schon interessanter als das, was Peter Klein, Yvonne Woelke und die anderen mehr oder weniger bekannten Teilnehmenden dort machen (DWDL.de berichtete hier ausführlich). Ein richtig fulminanter Start blieb dem Format nun verwehrt, bei RTL dürfte man mit gemischten Gefühlen auf das Ergebnis schauen.

Die Gesamtreichweite der Auftaktausgabe blieb bei nur 1,13 Millionen hängen, davon waren 470.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der klassischen Zielgruppe reichte das für durchaus solide 10,6 Prozent Marktanteil. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr kam RTL im Schnitt nur noch auf einen einstelligen Marktanteil. Weil das Publikum mittlerweile älter geworden ist, blickt man in Köln daher verstärkt auf die Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, hier lief es für "Wettkampf in 4 Wänden" mit 7,9 Prozent allerdings deutlich schlechter - und hier lag die Sendung auch unter dem RTL-Schnitt.

Das Ziel, vermehrt älteres Publikum anzusprechen, ist "Wettkampf in 4 Wänden" also augenscheinlich nicht gelungen. "RTL Direkt" fiel am späten Abend dann auch bei den 14- bis 49-Jährigen in den einstelligen Bereich und kam nur noch auf 8,6 Prozent. "Extra" lag im Anschluss bei noch 9,1 Prozent.

Überhaupt nichts reißen in der Primetime konnte derweil ProSieben. "Local Hero" blieb bei nur 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,5 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe hängen. Die einzig gute Nachricht für den Sender: Alle Folgen der erfolglosen Reihe sind nun ausgestrahlt, damit verschwindet sie nun auch wieder aus dem Programm. Eine Wiederholung von "Jenke" betrieb am späten Abend Schadensbegrenzung und steigerte sich auf immerhin 8,4 Prozent.

Bei Vox kamen zwei Ausgaben von "Hot oder Schrott" auf jeweils etwas mehr als 6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Hartz und herzlich" sowie "Hartz Rot Gold" bei RTLzwei erreichten etwas über 5 Prozent, weil es tagsüber teilweise aber richtig schlecht aussah ("Köln 50667" kam nur auf 1,9 Prozent), landete der Sender bei einem schlechten Tagesmarktanteil in Höhe von 3,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV