Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,9 Prozent hat Kabel Eins den Dienstag beendet. Damit lag der Sender nicht nur auf Augenhöhe mit Vox, sondern auch deutlich vor Sat.1, das bei schwachen 5,8 Prozent hängen blieb. Der Erfolg von Kabel Eins ist auch auf die Primetime zurückzuführen, wo der Film "Born to be Wild - Saumäßig unterwegs" stark performte. Exakt eine Million Menschen schalteten ein und sorgten so für 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Um 20:15 Uhr war Kabel Eins damit der zweiterfolgreichste Sender beim jungen Publikum, nur für RTL lief es noch etwas besser. Und auch "Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall" sorgte am späten Abend für hervorragende Quoten und erreichte 8,6 Prozent Marktanteil, etwas mehr als eine halbe Million Menschen sahen im Schnitt bis nach Mitternacht zu.

Sat.1 dagegen war in der Primetime überwiegend schwach unterwegs. "Navy CIS: Hawaii" erreichte zur besten Sendezeit 1,18 Millionen Zuschauende, davon waren aber nur 300.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das entsprach 6,7 Prozent Marktanteil - und danach ging es noch bergab. "Navy CIS" kam auf 4,3 Prozent und zwei Folgen von "Bull" lagen später bei 4,6 und 4,9 Prozent.

Entscheidend nach unten gezogen wurde der Tagesschnitt von Sat.1 zudem einmal mehr durch den schwachen Nachmittag und Vorabend. "Volles Haus" erreichte bis zur Sendestörung nur 2,2 Prozent Marktanteil, "Lenßen übernimmt" lag später bei maximal 3,7 Prozent und war damit ebenfalls kein Erfolg. Es gab für Sat.1 aber auch durchaus gute Nachrichten: Das "Frühstücksfernsehen" lag mal wieder bei richtig guten 15,6 Prozent und auch "Auf Streife" kam zur Mittagszeit teilweise auf gute 11,8 Prozent. Damit war der Tagesmarktanteil aber auch nicht mehr zu retten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV