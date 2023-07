Mit einem Themenabend zu Russland und Wladimir Putin hat das ZDF am Dienstag versucht, die Menschen zum Einschalten zu bewegen. Bei "ZDFzeit" mit dem Titel "Putin und Xi" ist das mittelmäßig gelungen: 2,30 Millionen Menschen schalteten ein, damit landete die Reihe etwas unter ihren Durchschnittswerten, der Marktanteil lag auch nur bei 9,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 6,8 Prozent drin.

"Frontal" gelang es danach aber immerhin, die Werte zu verbessern - und das teilweise deutlich. So ging es beim jungen Publikum auf einen guten Marktanteil in Höhe von 9,0 Prozent nach oben. Gezeigt wurde keine klassische Magazin-Ausgabe, sondern eine Doku über Russland. Insgesamt steigerte man die Reichweite damit auf 2,37 Millionen, das führte zu exakt 10 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" steigerte sich danach noch auf 3,43 Millionen Zuschauende. Das hatte 16,4 bei allen und 11,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zur Folge.

Später am Abend war dann aber nichts mehr übrig von den guten Quoten. "Die Bilderkriegerin - Anja Niedringhaus" lag ab 22:15 Uhr bei nur 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, das entsprach 5,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 4,0 Prozent gemessen.

Im Ersten startete "Die Heiland" mit 3,43 Millionen Menschen in den Abend, das führte zu guten 14,5 Prozent Marktanteil bei den Zuschauenden ab drei Jahren. "In aller Freundschaft" steigerte sich im Anschluss spürbar auf 16,6 Prozent, die Reichweite betrug zu diesem Zeitpunkt 3,90 Millionen. "Fakt" fiel später auf 2,31 Millionen, hielt sich damit aber bei immerhin soliden 11,1 Prozent.

Insgesamt siegte das ZDF am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,4 Prozent, Das Erste lag mit 12,5 Prozent aber gar nicht so weit dahinter. Beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erreichte Das Erste 8,3 Prozent und kam so auf Platz zwei aller Sender, das ZDF musste sich hier mit 6,4 Prozent begnügen. Bemerkenswert war auch die Leistung von ZDFneo, das am Dienstag insgesamt bei 3,2 Prozent Tagesmarktanteil landete. "Nord Nord Mord" unterhielt zur besten Sendezeit etwas mehr als zwei Millionen Zuschauende und damit mehr als alle Privatsender. Satte 8,5 Prozent waren für den Spartensender damit drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV