Der Primetime-Verlauf: Auf und Ab beim "Wettkampf in 4 Wänden"

Die Quoten-Kurve des RTL-Neustarts "Wettkampf in 4 Wänden" fällt verhalten aus: Nach dem ersten und zweiten Werbeblock verlor das Format einige Zuschauerinnen und Zuschauer, wie aus den AdScanner-Daten hervorgeht. Immerhin: Zum Ende der Folge hin gab es noch einmal einen Aufschwung - offensichtlich sammelte RTL ab 21:45 Uhr einen Teil des Publikums von ARD und ZDF ein.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Nach dem Quiz geht's bergab

Mit der "Tagesschau", "Brisant" und "Gefragt - gejagt" hat Das Erste auch am Dienstag wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Vorabend einsammeln können. Die Krimiserie "WaPo Duisburg" erwies sich jedoch als Abschalter - was freilich auch daran liegen könnte, dass derzeit nur Wiederholungen laufen. Das ZDF-Publikum zeigte sich vom Serien-Aufguss der "SOKO Köln" hingegen unbeeindruckt und erzielte im Vorabendprogramm stabile Reichweiten.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Das ZDF Werbefernsehen hat auch am Dienstag wieder von der Fußball-WM der Frauen profitiert, wenn auch nicht in dem Maße wie am Montag, als das deutsche Team spielte. Mit einem Daily Reach von 15 Prozent belegten die Mainzer aber erneut den dritten Platz. Ganz vorne lag wie so oft die AdAlliance, gefolgt von Seven.One Media.

© AdScanner

Werbe-Charts: Lotto 24 vor Postcode Lotterie

An der Spitze der Werbe-Charts fanden sich am Dienstag gleich zwei Glücksspiel-Unternehmen wieder: Die mit Abstand größte Reichweite verbuchte dabei Lotto 24, das zugleich so oft im deutschen Fernsehen beworben wurde wie keine andere Marke. Satte 388 Mal liefen die Spots in den Werbeblöcken, sodass unterm Strich eine Reichweite von 118,06 XRP herauskam, wie AdScanner ermittelt hat. Die meisten Spots entfielen auf kleinere Sender wie Bild, ntv und N24 Doku, für die großen Reichweiten sorgten aber nicht zuletzt ARD, ZDF und RTL.

© AdScanner

Den zweiten Platz im AdScanner-Ranking belegte indes die Deutsche Postcode Lotterie, die mit 229 TV-Ausstrahlungen auf einen XRP von 71,35 kam, damit also klar hinter Lotto 24 landete. Auf Rang drei landete die aktuelle Kampagne von Media Markt, gefolgt von Wow und Parship.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.