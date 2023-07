am 26.07.2023 - 12:02 Uhr

Am Mittwochmorgen veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) wieder ihre neuesten Ergebnisse zur vermeintlichen Reichweite von Print-Titeln. Und wie schon seit vielen Jahren werfen sie vor allem wieder die Fragen auf, weil sich die ermittelten Reichweiten in den allermeisten Fällen nicht ansatzweise noch in eine gesunde Beziehung zu den Auflagenzahlen bringen lassen.

Dazu muss man wissen: Die Daten der Media-Analyse basieren nicht auf Messungen, sondern auf Umfragen und sind daher fehleranfällig, verändern sich träge und sind somit mit äußerster Vorsicht zu genießen. Dabei betreibt die agma enormen Aufwand: In zwei Erhebungswellen werden jeweils 20.000 Interviews geführt, in denen die Befragten ihre Zeitschriften- und Zeitungs-Nutzung angeben sollen, wobei das gestützt mit Logos und Titelkarten erfolgt. Eine genauere Erläuterung findet sich auf den Seiten der agma.

Bei diesem System kommen für jeden ersichtlich kaum glaubwürdige Zahlen heraus. Bei der letzten MA schrieben wir über das "Reichweitenwunder der 'Sport Bild'". Das hat sich diesmal weiter fortgeschrieben: Trotz seit langer Zeit stetig sinkender Auflagen folgte auf das Reichwietne-Plus von 14,8 Prozent beim letzten Mal ein weiteres Plus von 5,7 Prozent. Im Vergleich zur Erhebung vor einem Jahr soll "Sport Bild" laut der Erhebung also in Summe 600.000 Leserinnen und Leser hinzugewonnen haben, sodass die Gesamt-Reichweite nun 3,39 Millionen beträgt. Die tatsächliche verbreitete Auflage lag zuletzt allerdings bei nur noch insgesamt 158.000 - E-Paper bereits mit eingerechnet. Umgerechnet müsste jede Ausgabe im Schnitt von rund 21 Personen gelesen werden.

Ein noch krasseres Missverhältnis findet man bei "Chip": Die agma kommt in ihrer Hochrechnung auf im Schnitt 1,88 Millionen Leserinnen und Leser pro Ausgabe, obwohl die verbreitete Auflage inklusive E-Paper zuletzt bei weniger als 70.000 lag. Umgerechnet müsste jedes verbreitete Heft also von rund 27 Personen gelesen werden. "Chip" hat damit laut agma übrigens nun auch eine höhere Reichweite als "Computer Bild", die diesmal ein sattes Minus von 15 Prozent hinnehmen musste - mit 1,83 Millionen Leserinnen und Lesern bei einer verbreiteten Auflage von zuletzt noch 110.000 ist aber auch diese Zahl weiter kaum glaubwürdig.

Mit einer Marke wie "Chip" dürften viele vor allem über die Website in Kontakt kommen - dort haben die Inhalte aber kaum etwas mit der Print-Zeitschrift zu tun, deren Reichweite die agma ja eigentlich messen will. Meistgelesene Chip-News am Mittwochmorgen laut Angaben auf der Website waren beispielsweise Artikel zu neuen Pfandregeln, Hitze-Tipps, einem insolventen Schuhhändler oder auch: "Im Supermarkt auch ungekühlt: Muss man Eier zu Hause im Kühlschrank lagern". Und der neueste Artikel war ein Harshampoo-Test.

Diese Beispiele sollen nur verdeutlichen, mit welch großer Vorsicht die Zahlen zu genießen sind, die wir im Folgenden nun dokumentieren, weil die Verlage gegenüber Werbekunden auch weiter damit hantieren. Meisgelesene Zeitschrift war laut neuester Erhebung nun wieder die ADAC Motorwelt, die knapp vor dem Zeitungs-Beileger Prisma landet. "Der Spiegel" lag rund 9 Prozent im Minus und blieb das reichweitenstärkste der aktuellen Wochenmagazine vor dem "Stern", der demnach 3,77 Millionen Leserinnen und Leser zählt.

Meistgelesene Zeitschriften laut MA 2023/II

Leser in Mio.

ma 2023/II Leser in Mio.

ma 2023/I Veränderung

in Prozent zum Vergleich:

IVW-Auflage* ADAC Motorwelt 6,65 6,63 +0,3% 2,73 Prisma 6,56 6,85 -4,3% 7,30 Bild am Sonntag 6,00 6,20 -3,2%

0,62

Der Spiegel 4,17 4,56 -8,6% 0,70 Stern 3,77 3,81 -1,1% 0,31 TV Movie 3,71 4,36 -14,8% 0,56 Hörzu 3,61 3,66 -1,4% 0,72 TV Spielfilm plus 3,56 3,70 -3,8% 0,66 TV 14 3,46 3,33 +3,8% 1,48 Bild der Frau 3,45 3,73 -7,4% 0,41 Sport Bild 3,39 3,20 +5,7% 0,16 rtv 3,19 3,79 -15,6% 3,93 TV Digital 3,10 3,38 -8,2% 0,80 Focus 3,07 3,16 -2,8% 0,24 Bunte 2,63 2,78 -5,3% 0,33 FreizeitRevue Plus 2,25 2,00 +12,3% 0,66 Gala 1,98 1,93 +2,4% 0,15 TV Hören und Sehen 1,94 1,89 +2,6% 0,39 Tina Plus 1,92 2,22 -13,3% 0,28 Chip 1,88 2,00 -6,1% 0,07 Computer Bild 1,83 2,15 -15,0% 0,11

Quelle: ma 2023 Pressemedien II; *Verbreitete Auflage 2/2023 in Mio.

Zusätzlich zu den Zeitschriften wurden am Mittwoch auch die Daten für die Zeitungen veröffentlicht. Wie schon im vergangenen Jahr so wird auch diesmal hier für die "Welt" ein erstaunliches Plus von 12,8 Prozent auf 0,96 Millionen Leserinnen und Leser gemessen, womit sie an der "FAZ" vorbei zieht. Auch hier gilt aber: Der tatsächliche Auflagentrend ist ein anderer. "Bild" sinkt unterdessen unter die 7-Millionen-Marke.

Die Reichweiten überregionaler Tageszeitungen

Leser in Mio.

ma 2023 Leser in Mio.

ma 2022 Veränderung

in Prozent Bild 6,93 7,35 -5,7% Süddeutsche Zeitung 1,26 1,33 -5,6% Die Welt 0,96 0,85 +12,8% Frankfurter Allgemeine Zeitung 0,89 0,94 -5,3% Handelsblatt 0,55 0,59 -7,5% taz 0,31 0,30 +4,3%

Quelle: ma 2023 Tageszeitungen

Im Folgenden noch ein Blick auf die größten Gewinne und Verluste.

Die größten Verlierer in absoluten Zahlen:

Leser in Mio.

ma 2023/II Leser in Mio

ma 2023/I Veränderung TV Movie 3,71 4,36 -646.000 rtv 3,19 3,79 -592.000 Der Spiegel 4,17 4,56 -392.000 Brigitte 1,61 1,97 -365.000 Computer Bild 1,83 2,15 -324.000 Tina Plus 1,92 2,22 -296.000 Prisma 6,56 6,85 -294.000 Bild der Frau 3,45 3,73 -277.000 TV Digital 3,10 3,38 -276.000 VdK-Zeitung 1,45 1,70 -249.000

Die größten Gewinner in absoluten Zahlen:

Leser in Mio.

ma 2023/II Leser in Mio

ma 2023/I Veränderung FreizeitRevue Plus 2,25 2,00 +247.000 Sport Bild 3,39 3,20 +182.000 Auto Motor und Sport 1,56 1,42 +138.000 TV 14 3,46 3,33 +126.000 Sport Auto 0,41 0,31 +94.000 P.M. 0,74 0,65 +94.000 National Geographic Deutschland 1,14 1,05 +85.000 Bravo 0,57 0,49 +78.000 Welt am Sonntag 1,00 0,93 +78.000 Auto Bild 1,66 1,59 +76.000

Die größten Verlierer (relativ):

Leser in Mio.

ma 2023/II Leser in Mio

ma 2023/I Veränderung Wohnidee 0,20 0,33 -38,5% Essen & Trinken für jeden Tag 0,18 0,27 -32,1% OK! 0,29 0,42 -30,7% Petra 0,52 0,75 -30,7% Neue Woche 0,16 0,23 -30,0% Vogue 0,49 0,69 -28,3% Manager Magazin 0,37 0,51 -27,1% Women's Health 0,30 0,40 -26,2% TV Klar 0,50 0,68 -26,0% Gartenspaß 0,26 0,35 -25,2%

Die größten Gewinner (relativ):

Leser in Mio.

ma 2023/II Leser in Mio

ma 2023/I Veränderung Donna 0,20 0,13 +55,0% Sport Auto 0,41 0,31 +30,2% Auto Bild Sportscars 0,22 0,17 +28,2% Woche der Frau 0,13 0,10 +25,2% 7 Tage 0,33 0,27 +22,6% Auto Straßenverkehr 0,35 0,30 +16,7% Bravo 0,57 0,49 +15,9% P.M. 0,74 0,65 +14,6% Lecker 0,42 0,36 +14,3% Closer 0,34 0,30 +12,3%

Quelle für alle Daten: ag.ma