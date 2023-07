am 27.07.2023 - 08:38 Uhr

Mit einem Fußball-Testspiel des FC Bayern München hat RTL am Mittwoch im Tagesprogramm starke Quoten erzielt - nicht zuletzt beim jungen Publikum. Nach einer verkürzten "Punkt 12"-Ausgabe, die bereits ordentliche 12,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete, brachte es die erste Hälfte der Begegnung zwischen dem FC Bayern und Manchester City ab 12:30 Uhr auf tolle 19,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt wurden im Schnitt 800.000 Fans gezählt, die für 10,3 Prozent Marktanteil sorgten.

Und das Interesse blieb auch danach hoch: 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren in der zweiten Hälfte im Schnitt dabei, diesmal lag der Marktanteil in der Zielgruppe noch bei 15,5 Prozent. Die Schnittmenge mit den Gerichtsshow-Fans war jedoch offensichtlich gering: Ulrich Wetzel kam direkt im Anschluss mit seinem "Jugendgericht" nämlich auf nur 4,9 Prozent Marktanteil, "Barbara Salesch - Das Strafgericht" fiel gar auf 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin: Die Gesamt-Reichweite zog im Laufe des Nachmittags wieder an, sodass bei einer weiteren "Jugendgericht"-Folge gegen 17 Uhr im Schnitt 1,10 Millionen Menschen vor dem Fernseher saßen.

Doch nicht nur RTL punktete am Mittwoch mit Fußball - auch die Fußball-WM der Frauen war wieder gefragt. Im ZDF sorgte die Begegnung zwischen Kanada und Irland am Nachmittag für sehr gute 15,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, insgesamt waren mit 1,56 Millionen Fans sogar 17,5 Prozent drin. Am Vormittag wiederum lockte das Spiel zwischen Spanien und Sambia fast jeden Vierten zum ZDF: 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen ab 9:30 Uhr tollen 23,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Vergleichsweise gering war hingegen das Interesse an der Schwimm-WM, über die das ZDF ab kurz nach 13 Uhr zwischenzeitlich berichtete. Mit 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei nur 9,3 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen sogar nur 3,6 Prozent ermittelt wurden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV