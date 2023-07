am 27.07.2023 - 08:53 Uhr

Nachdem sich die neue RTLzwei-Dokusoap über das Leben von Harald Glööckler in der vergangenen Woche auf mehr als fünf Prozent Marktanteil steigern konnte, tat sich das Format nun schon wieder deutlich schwerer. Mit nur 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren fiel "Herr Glööckler" am Mittwoch ab 21:18 Uhr auf ein neues Tief, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei überschaubaren 3,6 Prozent.

Allerdings sorgte im Vorfeld schon Daniela Katzenberger nur bedingt für Rückenwind: Deren Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" verzeichnete mit insgesamt 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein neues Allzeit-Tief, kam in der Zielgruppe aber immerhin noch auf ordentliche 5,0 Prozent. Später am Abend sorgte "Temptation Island" schließlich nochmal für einen Aufschwung und steigerte sich mit drei Folgen von zunächst 4,6 auf starke 8,1 Prozent nach Mitternacht.

Deutlich nach oben zeigte die Quoten-Kurve am Mittwochabend zudem bei Vox, wo "Bones - Die Knochenjägerin" um 20:15 Uhr zwar mit mäßigen 5,6 Prozent Marktanteil startete, nach 23 Uhr aber bei sehr guten 9,3 Prozent angekommen war. Die meistgesehene Folge lief aber bereits um 21:10 Uhr und verzeichnete insgesamt im Schnitt 960.000 Personen.

Mit Krimis war zudem auch ZDFneo erfolgreich: Dort erreichte "Wilsberg" um 20:15 Uhr bereits 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und steigerte sich mit einer weiteren Folge auf 1,40 Millionen, die zu diesem Zeitpunkt sehr guten 7,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprachen. Erfolgreich in der Sparte war darüber hinaus der bei Nitro ausgestrahlte Spielfilm "Real Steel", der den Marktanteil in der Zielgruppe um 20:15 Uhr auf 3,9 Prozent trieb. Solide performte daneben auch "Die Schlagernacht des Jahres", die bei RTLup mit 370.000 Fans für gute 2,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgte - und damit gar nicht so weit hinter RTLzwei landete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV