Das ZDF hat am Dienstag nicht nur beim Gesamtpublikum die Marktführerschaft eingefahren, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen: Mit einem Tagesmarktanteil von 10,2 Prozent lag der öffentlich-rechtliche Sender in dieser Altersgruppe noch vor ProSieben und RTL, die es auf Werte von 9,5 und 9,2 Prozent brachten. Zum Erfolg des ZDF trug einerseits die Fußball-WM der Frauen bei, die tagsüber für hohe Quoten sorgte, aber auch der TV-Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst".

Mit 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Verbrecherjagd mit Rudi Cerne hervorragende 17,4 Prozent Marktanteil und setzte sich damit locker gegen die private Konkurrenz durch. Zum Vergleich: "Die Bachelorette" ging bei RTL mit nur 9,9 Prozent als größte ZDF-Verfolgerin hervor, ProSieben kam zur besten Sendezeit mit dem Spielfilm "Nur ein kleiner Gefallen" auf 8,4 Prozent. Insgesamt war "XY" zudem ohnehin nicht zu schlagen: Genau fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil auf 20,5 Prozent, ehe auch das "heute-journal" mit 4,22 Millionen noch erfolgreich war. Punkten konnte aber auch ein 13 Jahre alter ARD-Film: "Die Mutprobe" erzielte mit 4,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr gute 16,6 Prozent Marktanteil.

Nur wenig zu holen gab es derweil für Sat.1, wo Jörg Pilawa eine neue Ausgabe der Spielshow "Die Pyramide" präsentierte. Zwar zog die Gesamt-Reichweite im Vergleich zur Vorwoche deutlich auf 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, doch in der Zielgruppe fiel das Format mit nur 4,7 Prozent Marktanteil gar auf ein neues Tief. Damit schaffte es am Mittwoch kein Sat.1-Format in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen unter die 25 meistgesehenen Sendungen des Tages. Etwas besser lief es für "Die Pyramide" bei den 14- bis 59-Jährigen, wo immerhin ein Marktanteil von 5,6 Prozent drin war.

Mit Blick auf die klassische Zielgruppe lag indes Kabel Eins deutlich vor Sat.1: Hier punktete der Spielfilm "Zorn der Titanen" mit weit überdurchschnittlichen 7,6 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Später am Abend war dann auch noch der Bond-Klassiker "Der Mann mit dem goldenen Colt" ein voller Erfolg - hier belief sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 7,5 Prozent. Der Lohn: Mit einem Tagesmarktanteil von 6,0 Prozent landete Kabel Eins noch vor Sat.1, das am Mittwoch nur 5,6 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV