Der Saison-Start der 2. Fußball-Bundesliga hat am Freitagabend für tolle Quoten in Sat.1 gesorgt. Die Begegnung des Klassikers zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04, die sich mit einem Endstand von 5:3 als wahres Tor-Spektakel entpuppte, machte den Sender in der Primetime zum ungefährdeten Spitzenreiter in der Zielgruppe. Schon die erste Halbzeit brachte es auf 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die den Marktanteil auf 16,9 Prozent trieben. Die zweite Hälfte kam mit 1,01 Millionen Fans gar auf 20,2 Prozent.

Auch insgesamt erwies sich die Übertragung als voller Erfolg: So waren im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an 20:28 Uhr dabei, ehe die zweite Halbzeit mit 3,88 Millionen den Marktanteil auch hier auf hervorragende 17,0 Prozent trieb - sie ließen sich auch von zwischenzeitlichen Tonproblemen offensichtlich nicht aus der Ruhe bringen. Beim Gesamtpublikum übernahm Sat.1 somit ebenfalls im Laufe des Abends die Marktführerschaft. Mehr Menschen lockten am Freitag nur die "Tagesschau" und "Ein Fall für Zwei" vor den Fernseher - das ZDF-Krimi fuhr um 20:15 Uhr mit 4,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst den Tagessieg ein.

Ein Erfolg war das Spiel indes auch in der von Sat.1 ins Visier genommenen Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, in der die beiden Halbzeiten für Marktanteile von 14,4 und 18,0 Prozent sorgten. Allerdings kam der Fußball-Abend zunächst nur schwer in Gang: Den ersten Teil der Vorberichterstattung sahen ab 19:30 Uhr gerade mal eine halbe Million Menschen, in der klassischen Zielgruppe lag der Marktanteil bei 3,5 Prozent. Erst ab kurz nach 20 Uhr zog das Interesse auf 9,1 Prozent an.

Die anhaltende Schwäche am Nachmittag und Vorabend verhinderte zugleich, dass Sat.1 am Freitag die Tagesmarktführerschaft in Anspruch nehmen konnte - mit im Schnitt 8,7 Prozent kann man in Unterföhring aber freilich trotzdem zufrieden sein. Gleiches gilt für Sky, wo der Zweitliga-Auftakt ebenfalls zu sehen war: Dort waren weitere 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, darunter 210.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe kann sich der Pay-TV-Sender somit über einen sehr guten Marktanteil von 4,5 Prozent freuen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV