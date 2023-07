Mit Marktanteilen um elf Prozent erwies sich "Top Dog Germany" in den vergangenen Wochen als solider Quoten-Erfolg für RTL, doch gegen die 2. Fußball-Bundesliga war die Hundeshow mit Frank Buschmann und Jan Köppen in dieser Woche chancenlos. Während Sat.1 mit der Live-Übertragung des Spiels zwischen dem HSV und Schalke 04 ganz vorne rangierte, musste sich "Top Dog Germany" erstmals mit einem einstelligen Marktanteil begnügen.

Durchschnittlich 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten am Freitag für nur 9,2 Prozent Marktanteil. Damit lag RTL in dieser Altersgruppe nahezu gleichauf mit ProSieben, wo "James Bond 007 - In tödlicher Mission" mit der exakt gleich Sehbeteiligung auf 9,3 Prozent kam. Auch insgesamt lieferten sich beide Sender ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Während der Bond-Streifen von 1,44 Millionen Menschen gesehen wurde, kam "Top Dog Germany" auf 1,47 Millionen.

Marktanteils-Trend: Top Dog Germany Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im weiteren Verlauf des Abends konnten sich allerdings sowohl RTL als auch ProSieben steigern - wobei der Quoten-Trend in Unterföhring noch ein wenig stärker nach oben zeigte. Während "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt" bei RTL ab 22:30 Uhr noch mit 10,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe punktete, trieb "James Bond 007 - Moonraker" den ProSieben-Marktanteil sogar auf 12,5 Prozent. Insgesamt blieben nach 23 Uhr im Schnitt noch 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, um den Agententhriller zu sehen. Womöglich machte das dann auch den Unterschied, dass ProSieben unterm Strich die Tagesmarktführerschaft vor RTL ergatterte.

Am späten Abend lief es dann auch für RTLzwei sehr respektabel: Dort steigerte die Komödie "Die Wutprobe" den Marktanteil in der Zielgruppe auf 6,2 Prozent, nachdem "Zoolander" um 20:15 Uhr auf gerade mal die Hälfte kam - und insgesamt nur 230.000 Menschen unterhielt. Schlecht startete aber auch Kabel Eins in den Abend, das mit "Prodigal Son" zunächst nicht über desolate 2,3 Prozent Marktanteil hinauskam. Erst nach 23 Uhr lief es auch hier mit 6,7 Prozent besser. Und auch für Vox gab's nichts zu holen: Dort enttäuschte die Dokusoap "Wo die Liebe hinfällt" am Freitagabend mit nur 4,2 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV