am 30.07.2023 - 08:37 Uhr

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen stößt auch eine Woche nach dem Turnierstart auf großes Interesse - trotz der aus deutscher Sicht eher ungünstigen Anstoßzeiten. Am Samstag kämpfte sich eine ZDF-Übertragung des zur Mittagszeit übertragenen Spiels zwischen Schweden und Italien insbesondere beim jungen Publikum ziemlich weit nach vorne - nur die "Tagesschau" und "Big Bounce" erreichten mehr Menschen zwischen 14 und 49 Jahren als die WM-Partie. Konkret sorgten 390.000 Personen dieser Altersgruppe für starke 21,0 Prozent Marktanteil.

Insgesamt trieben 2,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Marktanteil ab 12:00 Uhr auf hervorragende 28,5 Prozent. Damit sicherte sich das WM-Spiel auch beim Gesamtpublikum am Samstag einen Platz in den Top 10. Das später übertragene Spiel zwischen Panama und Jamaica kam schließlich noch auf 1,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem am Vormittag bereits 1,52 Millionen die Begegnung zwischen Schweden und Italien verfolgten. Ab 9:30 Uhr lag der ZDF-Marktanteil somit bei 25,5 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen 21,9 Prozent drin waren.

Starke Fußball-Quoten gab es unterdessen am frühen Nachmittag auch für Sky, wo die 2. Bundesliga zu sehen war. Durchschnittlich 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 13:00 Uhr bei den Einzelspielen und der Konferenz dabei. In der Zielgruppe erreichte der Pay-TV-Sender einen Marktanteil von 7,8 Prozent. Abends kam die Partie zwischen Düsseldorf und Hertha schließlich noch auf 260.000 Fans sowie 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Weitere 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Spiel übrigens im Free-TV bei Sport1, wo der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gar auf stolze 4,7 Prozent anzog. Damit stellte Sport1 direkt zu Saison-Beginn einen neuen Quoten-Rekord für die Samstagabend-Spiele der 2. Liga auf. Der Spartensender landete damit in der Primetime noch vor RTLzwei, wo die "Pop-Giganten" nicht über 3,7 Prozent Marktanteil hinauskamen. Auch Kabel Eins erreichte mit "Navy CIS: L.A." eine geringere Quote in der Zielgruppe als Sport1.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV