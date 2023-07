Nachdem "Big Bounce" in der vorigen Woche eine unspektakuläres Comeback hinlegte, konnte die Trampolin-Show mit Daniel Hartwich und Wolff Fuss nun kräftig zulegen. Der Marktanteil zog in der Zielgruppe um fast vier Prozentpunkte an und lag mit durchschnittlich 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren am Samstagabend bei sehr guten 14,8 Prozent. Insgesamt schalteten diesmal immerhin 1,32 Millionen Menschen ein, über 300.000 mehr als zuletzt.

Allzu starke Konkurrenz hatte RTL jedoch nicht zu befürchten: So performte die Rankingshow "Darüber staunt die Welt" bei ProSieben trotz neuer Folge mit nur 7,2 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ziemlich mäßig, während Sat.1 um 20:15 Uhr mit der Free-TV-Premiere des Spielfilms "Scooby! Voll verwedelt" im Schnitt lediglich 550.000 Personen zählte. In der Zielgruppe reichte es hier für 7,1 Prozent Marktanteil. Auch Vox holte mit dem Spielfilm "Great White - Holt tief Luft." nur 6,4 Prozent.

RTL gelang es am späten Abend indes nicht, den "Big Bounce"-Erfolg in Rückenwind umzuwandeln. Stattdessen kam die Doku "Höher, schneller, weiter - Die außergewöhnlichsten Kandidaten" ab 22:30 Uhr nicht über 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Und auch tagsüber konnte der Sender - mit Ausnahme seiner Nachrichten - nicht viel reißen. So blieben die Gerichtsshow-Wiederholungen am Nachmittag ebenso einstellig, wie "Explosiv - Weekend", "Gala" und "Life".

Die Tagesmarktführerschaft musste RTL letztlich knapp dem ZDF überlassen, das bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 9,0 Prozent hauchdünn vor der privaten Konkurrenz aus Köln landete. Damit war RTL dennoch vergleichsweise gut bedient: So kam ProSieben auf 5,8 Prozent, Sat.1 sorierte sich mit 4,6 Prozent am Samstag sogar noch hinter Kabel Eins ein.

