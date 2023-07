Während sowohl im Ersten als auch im ZDF am Samstagabend Spielfilme liefen, kamen Fans öffentlich-rechtlicher Shows diesmal bei den Dritten auf ihre Kosten - und das waren erstaunlich viele. Deutlich mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer versammelten NDR, SWR und MDR in der Primetime auf sich und waren damit zusammengenommen eine echte Macht auf dem TV-Markt.

Besonders gefragt war dabei der "Sommer-Spaß mit Andy Borg", der parallel im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen zu sehen war und auf diese Weise die Marke von zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern knacken konnte. So erreichte die Schlagershow aus dem Europapark im SWR durchschnittlich 1,24 Millionen Menschen, sodass der bundesweite Marktanteil des Senders bei 5,9 Prozent lag. Weitere 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für den MDR, der somit 4,3 Prozent Marktanteil erzielte. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Borgs "Sommer-Spaß" auf beiden Sendern immerhin 2,7 Prozent.

Sehr zufrieden kann man auch beim NDR Fernsehen sein, wo Kai Pflaume mit "Kaum zu glauben! XXL" bundesweit sogar 1,44 Millionen Personen unterhielt und für einen Marktanteil von 6,6 Prozent sorgte. Der NDR ließ somit in der Primetime sämtliche Privatsender hinter sich. Das gelang bei den 14- bis 49-Jährigen zwar nicht, doch auch hier lief es mit einem Marktanteil von 3,6 Prozent für "Kaum zu glauben! XXL" richtig gut. Ein Promi-Special der "NDR Quizshow" hielt im weiteren Verlauf des Abends schließlich noch 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher.

In ihren jeweiligen Sendegebieten waren die Dritten Programme am Samstagabend übrigens besonders stark: So verbuchte "Kaum zu glauben! XXL" im Norden sogar einen Marktanteil von 15,0 Prozent, während der "Sommer-Spaß mit Andy Borg" im MDR Fernsehen mit 14,4 Prozent überzeugte. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz lag die Schlagershow übrigens mit 10,3 Prozent Marktanteil ebenfalls weit über den Normalwerten des SWR Fernsehens.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV