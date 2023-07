Das Endergebnis des zweiten Vorrundenspiels der deutschen Fußball-Frauen bei der Weltmeisterschaft war ernüchternd - doch zumindest die TV-Quoten sind das glatte Gegenteil. Nachdem am Montag bereits trotz aus deutscher Sicht ungünstiger Anstoßzeit am Vormittag deutlich mehr als fünf Millionen Fans bei der Partie gegen Marokko eingeschaltet hatten, konnte am Sonntag nun sogar die 10-Millionen-Marke übersprungen werden.

Durchschnittlich 10,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die späte Niederlage der DFB-Elf gegen das Team aus Kolumbien und trieben den Marktanteil des Ersten ab 11:27 Uhr auf herausragende 61,6 Prozent. Damit hat im laufenden Jahr bislang nur ein Münster-"Tatort" mehr Menschen vor den Fernseher gelockt als das zweite WM-Vorrundenspiel. Starke Quoten gab es daneben auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für ähnlich fulminante 58,3 Prozent Marktanteil sorgten.

In der Halbzeitpause hielt zudem die "Tagesschau" noch im Schnitt 9,76 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Zum Vergleich: Die Hauptausgabe um 20:00 Uhr verzeichnete im Ersten fast vier Millionen weniger. Und auch sonst war der Sender am Sonntag mit der Fußball-WM überaus erfolgreich: So erreichte die Begegnung zwischen der Schweiz und Neuseeland ab 9:00 Uhr bereits 2,33 Millionen Fans, die für 28,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgten. Und selbst die ganz frühe Partie zwischen Südkorea und Marokko, die schon ab 6:30 Uhr zu sehen war, lockte immerhin 570.000 Menschen an.

Kein Wunder also, dass die ARD am Sonntag bei Jung und Alt gleichermaßen die Tagesmarktführerschaft verzeichnete: Mit durchschnittlich 22,1 Prozent Marktanteil lag Das Erste beim Gesamtpublikum weit vor dem ZDF, das auf 9,5 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Sender starke 18,8 Prozent. Hier ging Vox mit 6,8 Prozent als größter Verfolger hervor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV