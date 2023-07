Sat.1 hat am Sonntagabend mit zwei Spielfilmen überzeugende Quoten eingefahren - und sich um 20:15 Uhr in der klassischen Zielgruppe sogar auf Augenhöhe mit dem "Tatort" bewegt. Während die Krimi-Wiederholung im Ersten von 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren gesehen wurde und einen Marktanteil von 13,7 Prozent erzielte, brachte es "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" in Sat.1 auf 680.000 Personen, die 13,6 Prozent Marktanteil entsprachen. Erfolgreicher war der Sender zuletzt auf diesem Platz im Januar.

Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, die Sat.1 inzwischen in den Fokus genommen hat, lief es mit 11,2 Prozent richtig gut. Insgesamt verzeichnete der Bully-Film am Sonntagabend im Schnitt übrigens 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Den Dreikampf mit ProSieben und RTL entschied Sat.1 somit klar für sich: Während "Infinite - Lebe unendlich" bei ProSieben auf 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam, musste sich "Stirb langsam 4.0" bei RTL mit 1,45 Millionen und 7,9 Prozent begnügen. "Stern TV am Sonntag" fiel anschließend gar auf magere 5,8 Prozent Marktanteil zurück.

Für Sat.1 lief es dagegen auch am späten Abend noch gut: Ab 22:05 Uhr hielt "Das fünfte Element" noch 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte einen Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe, ehe die Wiederholung von "(T)Raumschiff Surprise" nach Mitternacht die Quote sogar noch einmal auf 11,4 Prozent steigen ließ. Aber auch ProSieben punktete im weiteren Verlauf des Abends noch mit US-Fiction: Dort war es der Spielfilm "Deepwater Horizon", der sich auf ordentliche 9,9 Prozent Marktanteil steigerte.

Überhaupt keine Chance hatte dagegen RTLzwei mit seinem Film-Doppelpack: Dort versagten "The Watch - Nachbarn der 3. Art" und "Vivarium" mit Marktanteilen von 2,7 und 3,3 Prozent in der Zielgruppe. Skurril: Bei den Tagesmarktanteilen musste sich der Sender in der Zielgruppe sogar dem Spartenkanal ZDFinfo geschlagen geben. Besser erging es Kabel Eins, das mit "Yes, we camp!" in der Primetime auf 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Vox erzielte mit einer "Kitchen Impossible"-Wiederholung sogar sehr schöne 9,4 Prozent.

