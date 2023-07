am 31.07.2023 - 09:29 Uhr

Auch wenn das Wetter auf dem Lerchenberg nicht mit Mallorca mithalten konnte, veranstaltete das ZDF am Sonntag im "Fernsehgarten" eine Ballermann-Party. Die Quoten fielen allerdings ziemlich verhalten aus - was möglicherweise auch am ungewöhnlichen Sendeplatz um 13:35 Uhr lag, auf den die Live-Show wegen des WM-Spiels der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft ausweichen musste.

Die Folge: Mit durchschnittlich 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie nur 10,8 Prozent Marktanteil musste der "Fernsehgarten" in dieser Woche die schwächsten Quoten der laufenden Saison hinnehmen. Alleine im Vergleich zur Vorwoche kamen der Open-Air-Show fast eine halbe Million Fans abhanden. Und auch beim jungen Publikum tat sich die ZDF-Sendung deutlich schwerer als gewöhnlich: Hier sorgten 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für nur 4,9 Prozent Marktanteil.

Schwer taten sich im weiteren Verlauf des Nachmittags auch die Renovierungsshows "Mein Zuhause richtig Schön" und "Mein fabelhaftes Ferienhaus", die bei den 14- bis 49-Jährigen sogar nicht über Marktanteile von 3,7 und 3,8 Prozent hinauskamen. Auch insgesamt blieben beide Sendungen einstellig.

Ordentliche Quoten verbuchte das ZDF indes in der Primetime, wo noch einmal der Spielfilm "Malibu - Ein Zelt für drei" wiederholt wurde. Durchschnittlich 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten den Sender somit wie gewohnt zum größten "Tatort"-Verfolger beim Gesamtpublikum. Die Krimi-Wiederholung im Ersten kam mit 5,56 Millionen Personen auf 21,8 Prozent Marktanteil, ehe "Maria Wern, Kripo Gotland" noch 2,48 Millionen erreichte. Im ZDF steigerte sich das "heute-journal" zwar noch auf 3,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, doch mit dem Krimi "Karen Pirie" fiel der Sender später am Abend auf 1,41 Millionen zurück. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei mäßigen 8,9 Prozent.

