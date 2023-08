Schon seit 2006 gehüren die Auswanderer-Geschichten in "Goodbye Deutschland" fest zum Vox-Programm und sind in der Regel auch ein Garant für gute Quoten. In diesem Sommer sieht es nun aber besonders gut aus: An vier von fünf Montagen im Juli bescherten die Auswanderer-Geschichten Vox zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen. Diesmal reichte es nun sogar für die Primetime-Marktführung.

So erreichte die neueste Folge um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgsamt hatten 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Ernüchternd allerdings, dass es Vox diesmal nicht gelang, das Publikum bis ind en späten Abend hinein zu halten: Um 22:15 Uhr ließ "Goodbye Deutschland! Familie Töpperwien" den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon deutlich auf 6,3 Prozent abfallen, die Gesamt-Reichweite sackte um fast eine halbe Million auf 640.000 ab. Nach 23:15 Uhr sank der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar noch auf 3,8 Prozent ab.

Um 20:15 Uhr lag RTL übrigens kurzzeitig noch vor Vox: Ein 15-minütiges "RTL aktuell Spezial" mit dem nur bedingt dringend erscheinenden Thema "Deutschland macht Ferien" erzielte noch gute 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach kam "Undercover Boss" allerdings nicht über 8,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Nach zwei neuen Ausgaben stand nun allerdings auch nur eine Wiederholung des Formats auf dem Programm. Das "Extra Spezial: 'Hallo Mama' - Auf der Jagd nach den SMS-Betrügern" erreichte später am Abend dann 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei RTLzwei meldeten sich unterdessen "Die Retourenjäger" zurück - allerdings wie schon bei den letzten Folgen Anfang des Jahres mit ziemlich mageren Quoten. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil bei nur 3,5 Prozent hängen, die Gesamtreichweite lag mit 0,48 Millionen so niedrig wie noch nie bei dem Format. Allerdings konnten sich "Die Bauretter" am späteren Abend noch auf gute 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe steigern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV