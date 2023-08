Mit dem Thema Genmedizin befasste sich am Dienstagabend Thilo Mischke in einer knapp zwei Stunden langen Reportage mit dem Titel "ProSieben Thema: Genmedizin. Darf der Mensch Gott spielen?". Den Nerv des Publikums hat der Sender damit aber eher nicht getroffen, denn die Quoten fielen letztlich sehr überschaubar aus. Mit nur 4,6 Prozent lag die Sendung weit unter der eigentlichen Sendernorm. Insgesamt wurden im Schnitt gerade einmal 400.000 Zusehende ermittelt. Auf eine ähnliche Reichweite kam nach 22 Uhr auch eine "Jenke."-Wiederholung, die in der klassischen Zielgruppe mit fünf Prozent schwach lief.

Probleme hatte ProSieben schon am Vorabend. Die "Newstime", die im Jahresschnitt eigentlich bei rund achteinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe liegt, war am Dienstag nur für 5,7 Prozent gut. Danach kamen zwei "Simpsons"-Folgen nicht über 5,1 und 5,5 Prozent hinaus. Und auch "Galileo", gestartet um kurz nach 19 Uhr, tat sich an diesem Tag mit nur 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schwer. Die Folge: ProSiebens Tagesmarktanteil lag bei den Jüngeren bei wenig guten 6,2 Prozent.



RTL kam im Tagesschnitt übrigens auf 9,8 Prozent und musste sich nur um ein Zehntel dem ZDF geschlagen geben. Die zweite Folge der neuen RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" erreichte zur besten Sendezeit 9,6 Prozent Marktanteil. Das ist bei den 14- bis 49-Jährigen ein Prozentpunkt weniger als sieben Tage zuvor. Allerdings stieg die Gesamt-Reichweite leicht an; auf nun im Schnitt 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.



Spannend ist der Blick auf die für RTL wichtige Gruppe der 14- bis 59-Jährigen: Hier hatte die erste Episode mit etwas weniger als acht Prozent nicht überzeugt. In dieser Woche landete das Format nun bei gerade einmal 7,6 Prozent und somit weit von dem Bereich entfernt, den man als Erfolg klassifizieren könnte. "RTL Direkt" und "Extra" bewegten sich in der Folgezeit auf ähnlichem Level.

Mit Werten um die fünf Prozent (14-49) erlebte RTLzwei indes einen ordentlichen Dienstagabend. Gezeigt wurden die Sozialdokus "Hartz und herzlich" sowie "Hartz Rot Gold". Sorgen macht neuerdings wieder die Daily "Köln 50667": Ab kurz nach 18 Uhr kam diese am ersten Werktag der Woche auf schlechte 1,4 Prozent Marktanteil. Besser sah es danach bei "Berlin – Tag & Nacht" mit 4,2 Prozent aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV