Der Primetime-Verlauf: Lege legt zu

Die 90-minütige "ZDFbesseresser"-Folge mit Sebastian Lege kam am Dienstagabend nach und nach immer besser in Fahrt: Im Verlauf der ersten 50 Minuten ging es fast kontinuierlich nach oben, wobei es einen kleinen Peak gab, als "Die Heiland" im Ersten zu Ende war. In der Verlaufskurve des Ersten macht sich unterdessen bemerkbar, dass es sich bei "In aller Freundschaft" anders als in den vergangenen Wochen nur um eine Wiederholung handelte: Es dauerte bei einigen offenbar ein paar Minuten, bis sie bemerkt hatten, dass sie nur in eine alte Folge geraten waren, daher sank die Reichweite im Verlauf der ersten 20 Minuten nach und nach ab.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: RTL und Das Erste sind die Publikumsmagneten

Während sich für die meisten großen Sender im Vorabend-Verlauf am Dienstag eher gemächliche Entwicklungen zeigen, ist - wie an den meisten Tagen - beim Ersten und bei RTL wieder ein enorm starker Aufwärtstrend zu sehen. Beim Ersten erstreckt der sich über "Brisant" und "Gefragt - Gejagt". Die "WaPo Duisburg" war dann allerdings nicht nur ein erheblicher Abschalter, sondern gewann im Verlauf kauch kein Publikum hinzu. Bei RTL setzt der starke Aufwärtstrend ab etwa 17:45 Uhr ein und zieht sich über "Explosiv" und "Exclusiv" hin zu "RTL aktuell", das den größten Einschaltimpuls auslöste. Auch hier ging's danach aber wieder deutlich runter.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Fußball-WM hilft ZDFwerbefernsehen

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Während die Ad Alliance das Feld der TV-Vermarkter in Sachen Tagesnettoreichweite wie gewohnt dominiert, kann sich das ZDF wieder über einen starken Tag und Rang 3 unter den Vermarktern freuen - was nicht zuletzt auch an den Fußball-Übertragungen in den Vormittags- und Mittagsstunden lag.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Lidl dreht wieder auf

Nachdem sich Lidl im Juni und Juli in Sachen TV-Werbung eher zurückgehalten hat, startete man am Dienstag mit deutlich mehr Wumms in den August: 182 Mal liefen am Dienstag Spots der Discounter-Kette auf den Sendern von RTL Deutschland, Seven.One, Warner Bros. Discovery sowie im Ersten und bei Servus TV und generierten so eine Reichwiete von 121 XRP. Zum Vergleich: Am Montag waren es nur rund 28 XRP. Dazu beigetragen hat vor allem, dass neben den Angebotspreisen aus dem normalen Sortiment auch schon die ab Donnerstag erhältlichen Aktionsprodukte beworben wurden - auf diese Spots entfiel allein eine Reichweite von 71 XRP. Die präsenteste Marke in den Werbeblocks war am Dienstag aber erneut McDonald's, weil sich dort derzeit die Kampagnen für den neuen Big Mac und die "Remix deinen Coupon"-Funktion in der App überlagern. Zusammen generierten sie über 151 XRP an Bruttoreichweite, wobei etwa zwei Drittel auf Spots für die App entfielen.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.