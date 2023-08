James Bond 007 hatte auch am Mittwochabend alles im Griff. Nun kann man sagen, dass man diese Eigenschaft aus seinen Filmen kennt. Dass er aber auch mit Blick auf die Quoten in dieser Weise dominiert, war dann nicht ganz erwartbar. Der Geheimagent, der zuletzt schon freitags ProSieben solide Werte bescherte, sicherte dem ZDF am Mittwoch nun die Marktführung – sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren. 4,11 Millionen Menschen sahen "Spectre", 18 Prozent Marktanteil resultierten daraus insgesamt, 15,7 Prozent bei den Jüngeren.

Diesen Erfolg merkten einige private Sender. So tat sich eine weitere Folge der laufenden "Bachelorette"-Staffel im RTL-Programm ziemlich schwer. Erneut fiel die Reichweite insgesamt unter die Marke von einer Million, nur noch 960.000 Menschen schauten die vierte Folge der diesjährigen Staffel. Bei den klassisch Umworbenen fiel die Quote auf ein Staffeltief; 9,2 Prozent. Und auch mit den Werten bei den 14- bis 59-Jährigen kann die RTL-Führungscrew überhaupt nicht zufrieden sein; hier wurden gerade einmal 5,6 Prozent gemessen.



RTLzwei sendete am Mittwochabend ab 20:15 Uhr das Staffelfinale der letzten "Daniela Katzenberger -Familienglück auf Mallorca"-Staffel (die Katze wechselt fortan rüber zu Vox). Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung auf sehr passable fünf Prozent, aber das Lead-Out knüpfte an diese Werte nicht an. "Herr Glööckler sucht das Glück" tat sich mit gerade einmal 3,4 Prozent in dieser Altersklasse sehr schwer. Und nach 22:16 Uhr hatten zwei Wiederholungen von "B:Real", einer eigentlich für den Vorabend gemachten Sendung, kaum eine Chance. Sie fielen auf zwei und 1,1 Prozent bei den klassisch Umworbenen.

Sat.1 indes war am späteren Abend gut unterwegs. Eine Wiederholung des "1% Quiz", die um 22:30 Uhr begann, punktete mit guten 7,9 Prozent. Dafür war zur besten Sendezeit wenig zu holen. Eine Wiederholung von "Die Pyramide", die im Rahmen der derzeitigen "Kult-Show-Wochen" angeboten wurde, landete bei grauen 5,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. 1,3 Millionen Menschen ab drei schauten zu, mehr als in den Wochen zuvor.

Erwähnenswert ist einmal mehr ein Filmerfolg des kleinen Senders Nitro: Nachdem die Korken schon am Mittwochmorgen geknallt haben dürften, gibt es auch am Donnerstagmorgen Grund zur Freude. Der Film "Spaceballs", gezeigt am Mittwoch ab 20:15 Uhr, lief mit 4,5 Prozent Marktanteil vergleichsweise stark. 0,53 Millionen Personen schauten zu. Weitere Filmerfolge am Mittwochabend: ProSieben kam mit "Was Männer wollen" auf 0,82 Millionen Zusehende (8,4% in der Zielgruppe), Das Erste sicherte sich 11,9 Prozent und 2,8 Millionen Menschen mit "Schnitzel geht immer", ZDFneo holte 5,8 und 6,9 Prozent mit zwei "Wilsberg"-Wiederholungen. Kabel Eins holte mit "The Amazing Spider-Man" bei den 14- bis 49-Jährigen indes allenfalls solide Quoten: 3,8 Prozent wurden gemessen.





