Die von der Sat.1-Nachmittagsshow "Volles Haus" erzielten Quoten sind auch nach dem Produzentenwechsel hin zu Redseven Entertainment volatil. So waren es am Dienstag dieser Woche gerade einmal 1,8 Prozent, die sich das Format nach 16 Uhr in der klassischen Zielgruppe sicherte. Am Mittwoch nun sah die Welt schon wesentlich freundlicher aus: Zwischen 16 und 17:30 Uhr kam die Alles-in-einer-Show auf 4,6 Prozent Marktanteil und somit das stärkste Ergebnis seit Ende Juni. Der Allzeit-Rekord liegt bis dato übrigens bei knapp fünf Prozent und auch von diesem war die Mittwochs-Folge somit nicht allzu weit entfernt. Zudem zog auch die Reichweite am Mittwoch spürbar an. 0,31 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu, fast doppelt so viele wie tags zuvor.

Mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hatte die Sendung bis dato erst zwei Mal – zuletzt übrigens im März. "Lenßen übernimmt" ließ sich davon nicht beflügeln. Die Ermittler-Sendung kam nach 18 Uhr mit vier Folgen am Stück auf maximal 3,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen und so wird Sat.1 nun also den Start seiner angekündigten täglichen Serien herbeisehnen und hoffen, dass diese den Turn-Around bringen.

Auf einen solchen hofft wohl auch UFA Serial Drama mit Blick auf die aktuellen "Unter uns"-Ergebnisse. Der RTL-Langläufer enttäuschte am Mittwoch linear mit gerade einmal 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, immerhin acht Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL besonders achtet. Schon im Juli tat sich die in den 90ern gestartete Serie schwer: Hier lag der Schnitt aber noch bei rund achteinhalb Prozent. Zum Vergleich: Im April und Mai hatte die Serie in dieser Altersklasse noch um die neuneinhalb Prozent erreicht.



Marktanteil-Langzeittrend: Unter uns Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Gut präsentierte sich zu dieser Zeit ProSieben. "Taff" kam dort am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr auf schöne 11,6 Prozent, zuvor hatten Wiederholungen von "The Big Bang Theory" die Ergebnisse schon auf bis zu 14,7 Prozent bei den Umworbenen getrieben.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV