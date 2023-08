Blickt man auf die Rangliste der Sendungen, deren Zielgruppen-Marktanteil in der vergangenen Woche nach der endgültigen Gewichtung der Quoten inklusive zeitversetzter Nutzung am stärksten profitiert haben, dann stößt man unter den Top 4 gleich drei Mal auf die RTL-Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten." Um bis zu 1,7 Prozentpunkte in der Altersgruppe 14-49 erhöhte sich der Marktanteil da in der vergangenen Woche nachträglich noch. Der Wochenschnitt erhöhte sich letztlich von 13,8 auf 14,8 Prozent.

Zudem schafft es mit DMAX auch ein kleinerer Sender gleich zwei Mal unter die Top 10 der Nachgewichtungen - und zwar gleich zwei Mal mit Wrestlingshows. Seit diesem Jahr laufen dort die Sendungen des WWE-Konkurrenten All Elite Wrestling auch im Free-TV. Und während "Rampage" und "Dynamite" in der vergangenen Woche nach vorläufig gewichteten Werten noch bei mageren Marktanteilen von 0,9 bzw. 1,1 Prozent lagen, so ging es nachträglich noch auf 1,8 und 2,0 Prozent rauf - und damit auf sehr ordentliche Werte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 28.07.

19:37 1,88

(+0,14) 9,1%

(+0,5%p.) 0,56

(+0,09) 15,4%

(+1,7%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 26.07.

19:38 1,97

(+0,08) 9,2%

(+0,3%p.) 0,59

(+0,08) 14,7%

(+1,4%p.) Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? 25.07.

23:15 0,40

(+0,05) 4,9%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,03) 6,4%

(+1,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 24.07.

19:38 1,93

(+0,07) 9,1%

(+0,2%p.) 0,61

(+0,07) 15,9%

(+1,3%p.) extra 3 27.07.

23:00 1,90

(+0,15) 15,3%

(+0,9%p.) 0,36

(+0,04) 13,9%

(+1,1%p.) Alles was zählt 25.07.

19:07 1,72

(+0,05) 8,9%

(+0,2%p.) 0,33

(+0,04) 9,7%

(+1,0%p.) Bull 25.07.

23:10 0,45

(+0,04) 4,3%

(+0,2%p.) 0,13

(+0,03) 5,9%

(+1,0%p.) AEW: Rampage 24.07.

23:15 0,12

(+0,05) 1,2%

(+0,5%p.) 0,04

(+0,02) 1,8%

(+0,9%p.) AEW: Dynamite 30.07.

23:14 0,15

(+0,03) 1,7%

(+0,3%p.) 0,04

(+0,02) 2,0%

(+0,9%p.) Beauty & The Nerd 27.07.

20:15 0,80

(+0,10) 3,6%

(+0,4%p.) 0,49

(+0,06) 11,1%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.07.-30.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den in Sachen absoluter Reichweite höchsten Nachschlag gab's wie schon in der vergangenen Woche aber für die im ZDF am späteren Sonntagabend ausgestrahlte Thrillerserie "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht". Hier kamen nachträglich noch um 230.000 auf 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Allerdings bleibt es trotzdem beim Rückgang im Vergleich zur Vorwoche, weil auch damals nachträglich etwa eine viertel Million dazu kam - somit blieben nach der endgültigen Gewichtung von zwei Millionen zusehenden Personen in Woche 2 nur 1,64 Millionen übrig. Allerdings ist in diesen Zahlen die Mediatheken-Nutzung nicht abgebildet.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Karen Pirie – Echo einer Mordnacht 30.07.

22:14 1,64

(+0,23) 10,0%

(+1,1%p.) 0,17

(+0,02) 4,8%

(+0,4%p.) Es ist nur eine Phase, Hase 24.07.

20:25 3,47

(+0,18) 14,2%

(+0,4%p.) 0,62

(+0,06) 12,4%

(+0,7%p.) In aller Freundschaft 25.07.

21:04 4,06

(+0,16) 17,0%

(+0,4%p.) 0,38

(+0,03) 8,4%

(+0,6%p.) extra 3 27.07.

23:00 1,90

(+0,15) 15,3%

(+0,9%p.) 0,36

(+0,04) 13,9%

(+1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 28.07.

19:37 1,88

(+0,14) 9,1%

(+0,5%p.) 0,56

(+0,09) 15,4%

(+1,7%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 26.07.

20:15 5,13

(+0,13) 20,6%

(+0,1%p.) 0,91

(+0,07) 18,1%

(+0,7%p.) Beauty & The Nerd 27.07.

20:15 0,80

(+0,10) 3,6%

(+0,4%p.) 0,49

(+0,06) 11,1%

(+0,9%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 24.07.

20:15 0,66

(+0,10) 2,7%

(+0,3%p.) 0,30

(+0,03) 6,3%

(+0,4%p.) Helden der Wahrscheinlichkeit 25.07.

22:54 0,90

(+0,10) 9,3%

(+0,7%p.) 0,14

(+0,02) 6,6%

(+0,6%p.) Danger Park – Tödliche Safari 24.07.

22:15 2,20

(+0,09) 14,3%

(+0,2%p.) 0,20

(+0,01) 5,9%

(+0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.07.-30.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV