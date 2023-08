"Gefragt - Gejagt" erzielte am Donnerstagvorabend einen neuen Rekordmarktanteil beim jungen Publikum für diese Staffel: Hervorragende 12,1 Prozent wurde in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Und es war kein solitärer Ausreißer nach oben: Schon zum dritten Mal in dieser Woche gelang beim jungen Publikum ein zweistelliger Marktanteil. Und auch die Gesamt-Reichweite kann sich mehr als sehen lassen: Am Donnerstag sahen im Schnitt 2,68 Millionen Menschen zu, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 18,5 Prozent entsprach.

Wenn man auf den Wochenschnitt blickt, dann hat die von Alexander Bommes moderierte Quizshow gute Chancen, auch die erfolgreichste Woche dieser Staffel abzuschließen. So kamen die vier Folgen bislang auf 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal 60.000 mehr als in der vergangenen Woche, als man bereits einen deutlichen Quotenschub verzeichnen konnte und den bisherigen Staffel-Bestwert um 300.000 übertraf. In Woche 1 nach der Rückkehr lag die Reichweite noch bei knapp unter zwei Millionen. Zudem dürfte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zum ersten Mal in dieser Staffel im Wochenschnitt zweistellig ausfallen.

Reichweiten-Langzeittrend: Gefragt - gejagt Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Weniger erfreulich läuft es unterdessen für die "Hofgeschichten", die Das Erste seit knapp zwei Wochen auf dem 16-Uhr-Sendeplatz zeigt. Am Donnerstag sahen hier im Schnitt nur 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, mehr als 5,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht zu holen.

Sehr gut schlug sich dafür am späteren Abend das Satiremagazin "Extra 3": Mit im Schnitt 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde sogar die höchste Reichweite dieses Jahres erzielt, die Marktanteile beliefen sich auf stolze 14,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Inas Nacht" hielt danach noch 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wach, was für Marktanteile von 11,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV