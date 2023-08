Der Primetime-Verlauf: Krimi-Publikum bleibt treu

Die Dominanz des "Kroatien-Krimis" in der Primetime wird mit Blick auf die AdScanner-Daten sehr deutlich. Dazu kommt, dass den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern der ARD-Film offenkundig gefallen hat - trotz Wiederholung gab es nämlich bis 21:45 Uhr keine nennenswerten Abschalter. Anders dagegen die Entwicklung der ZDF-Serie "Wendehammer", die recht kontinuierlich verlor. Erst das "heute-journal" sorgte ab 21:45 Uhr wieder für einen kräftigen Einschaltimpuls.

Der Vorabend-Verlauf: Von "Brisant" zu "Leute heute"

Nach dem Ende von "Brisant" schalten viele Zuschauerinnen und Zuschauer offensichtlich erstmal zum ZDF. Dort zeigt sich, dass "Leute heute" deutliche Zugewinne verbuchen konnte, die nicht zuletzt vom zeitgleichen Werbeblock im Ersten herrühren. Die anschließende Krimireihe der "SOKO Stuttgart" blieb indes weitgehend stabil, während "Gefragt - gejagt" im Ersten einmal mehr im Laufe des Abends viele Quiz-Fans einsammeln konnte.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Einen ungewöhnlich hohen Daily Reach - nämlich 24 Prozent - verbuchte am Donnerstag das ZDF Werbefernsehen. Das kommt nicht überraschend, schließlich sorgte die Fußball-WM der Frauen zur Mittagszeit für Spitzen-Quoten, sodass mehr Menschen als gewöhnlich mit dem Werbeumfeld im ZDF in Verbindung kamen. An der AdAlliance und Seven.One Media kamen die Mainzer aber nicht vorbei, weil sie letztlich dann doch deutlich weniger Werbung ausstrahlten als die privaten Mitbewerber.

Werbe-Ranking: Rexona punktet im WM-Umfeld

Mit dem Rückenwind des Fußballs gab's für viele Marken am Donnerstag Rückenwind in Sachen TV-Reichweite. Eine aber sticht erneut besonders hervor: Die Deo-Brand Rexona kam mit gerade mal sieben Werbespots auf eine Reichweite von 58,99 XRP und verpasste damit nur knapp den Sprung in die Top 10. Dass derart wenige Spots für eine solch beachtliche Reichweite sorgten, hängt freilich mit dem WM-Umfeld zusammen, in dem die Rexona-Spots ausgestrahlt wurden.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.