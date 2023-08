Nochmals eine Schippe drauf gelegt hat Sat.1 mit seiner Primetimeshow "Die besten Comedians Deutschlands". Nachdem Anfang dieses Jahres schon um die zwölfeinhalb Prozent Marktanteil geholt wurden, erreichte die Produktion nun am Freitagabend erstklassige 13,3 Prozent. Eine halbe Million 14- bis 49-jährige Zusehende wurden im Schnitt gemessen. Insgesamt belief sich die Reichweite auf 1,13 Millionen, was weniger ist als im Januar. Der Rückgang der Sehbeteiligung dürfte aber an der aktuellen Ferienzeit festzumachen sein.

Erfolgreicher als die Sat.1-Comedians waren nur die Hunde von RTL. Von "Top Dog Germany" lief am Freitagabend die Final-Sendung 2023, in der kommenden Woche wird zudem eine Promi-Ausgabe die laufende Staffel abrunden. Und für "Top Dog Germany" lief es einmal mehr gut. Mit 15,1 bei den klassisch Umworbenen schwang sich die Primetime-Produktion auf ein neues Staffelhoch – und machte ganz nebenbei auch den Ausrutscher von vor acht Tagen vergessen. Damals war die Sendung auf rund neun Prozent gefallen, was allerdings an der parallelen Zweitliga-Fußball-Übertragung in Sat.1 gelegen hat.



Am späteren Abend zeigte RTL "Ralf Schmitz Live" und kam damit auf 13,1 Prozent bei den Umworbenen, Sat.1 heimste mit "111" noch neuneinhalb Prozent ein. Zufriedenheit herrschen dürfte beim Blick auf die Tagesmarktanteile. Hier sicherte sich RTL bei den 14- bis 49-Jährigen zwölf Prozent, Sat.1 wurde mit überzeugenden neun Prozent Zweiter. ProSieben holte 7,9 Prozent. Dort lief zur Primetime erneut ein "James Bond"-Film, den sich 8,9 Prozent der Werberelevanten nicht entgehen lassen wollten.

Passabel performte die RTLzwei-Filmzeit mit dem 20:15-Uhr-Streifen "Ghost Rider", für den sich im Schnitt 4,6 Prozent der Werberelevanten interessierten. Am späteren Abend steigerte "Ghost Rider: Spirit of Vengeance" die Quoten auf schöne 6,9 Prozent. "Die Schöne und Biest" bescherte indes dem Disney Channel mit 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen weit überdurchschnittliche Werte. Man ließ somit auch Super RTL klar hinter sich. Dort kam "Sechs Tage, sieben Nächte" zur Primetime auf genau zwei Prozent.





