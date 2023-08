Nach dem grundlegenden Relaunch von "Köln 50667" im März diesen Jahres sah es einige Wochen lang so aus, als ob die RTLzwei-Vorabendserie in der Tat die Kurve kriegen würde. Im Juni etwa gab es mehrere Wochen, in denen die Produktion aus dem Hause Filmpool im Schnitt auf mehr als vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Jüngst ging den Kölner Geschichten aber wieder die Puste aus. Schon in der letzten Juli-Woche lag der Wochenschnitt bei gerade einmal 2,3 Prozent. Nun, Anfang August, rettete sich "Köln 50667" nur noch mit Ach und Krach auf mehr als zwei Prozent.

Möglicherweise auch der Ferienzeit geschuldet, bewegt sich die Serie inzwischen wieder weit unter Senderschnitt. Am Freitag wurden sogar die schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten aufgestellt. Insgesamt kam die ab 18:05 Uhr gezeigte Folge nur noch auf rund 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Quote bei 0,8 Prozent.



In Folge der "Köln"-Schwäche tat sich am Freitag dann auch das zuletzt meist solide auftretende "Berlin – Tag & Nacht" ziemlich schwer. Die Hauptstadt-Serie erreichte zweieinhalb Prozent bei den klassisch Umworbenen. Lange Gesichter dürfte es übrigens auch bei der Bavaria geben. Am Freitag tat sich "Sturm der Liebe" linear im Ersten ungewohnt schwer. Die Geschichten rund um Eleni und Leander erreichten im Linearen insgesamt zwar rund 890.000 Fans ab drei Jahren, darunter waren nach AGF-Messung aber nur 10.000 14- bis 49-Jährige. Die Quote in dieser Altersklasse krachte auf 0,9 Prozent. Auch das ist ein Allzeit-Negativ-Rekord. Im Jahresschnitt kommen die Fürstenhof-Storys derzeit auf rund 4,7 Prozent.

Stark präsentierte sich Das Erste schließlich am Vorabend: "Gefragt – gejagt" bescherte dem Sender nach 18 Uhr tolle 17,4 Prozent, das "Quizduell" schloss sich mit guten 12,2 Prozent an. Zur besten Sendezeit baute Das Erste auf "Daheim in den Bergen". Die Wiederholung der Heimatfilm-Reihe lockte im Schnitt 2,3 Millionen Menschen ab drei Jahren an, die Folge waren mäßige 10,4 Prozent bei allen Zusehenden.

