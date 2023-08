Sicherlich anders vorgestellt haben sich die Verantwortlichen von Vox das Debüt der neuen Produktion "Einfach crazy". In dem Format werden Menschen mit liebenswerten Spleens vorgestellt. "Normal kann jeder" heißt es in dem Format, aber nicht einmal normale, also halbwegs durchschnittliche Quoten, brachte die Produktion zustande. Am Ende sind die gemessenen drei Prozent Marktanteil bei den Umworbenen schlicht zu wenig. Und auch insgesamt fiel das Interesse mit nur rund 260.000 Zusehenden viel zu niedrig aus. "Zurück in die Zukunft II" legte im weiteren Verlauf des Abends klar zu; im Schnitt auf 4,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Tagsüber hatte unter anderem "Mein Kind, dein Kind" um 14 Uhr mit genau elf Prozent bei den Umworbenen überzeugt, auch die "Shopping Queen" lief mit noch 7,6 Prozent gut. Im Tagesschnitt kam Vox auf fünfeinhalb Prozent. Die Rückkehr von "Cut It", einer "Vorhair-Nachhair-Show", bei Sixx verlief indes weitgehend unspektakulär. Mit 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen meldete sich das Programm auf dem Niveau der ersten Staffel zurück. Jahreszeit-bedingt fiel die Reichweite allerdings etwas geringer aus. So schauten ab 20:15 Uhr gerade einmal rund 90.000 Personen zu, der Schnitt der ersten Staffel, die im September vergangenen Jahres anlief, lag bei 0,16 Millionen.



Das anschließend von Sixx gezeigte "Verpfuscht" legte bei den Umworbenen auf bis zu 2,7 Prozent Marktanteil zu und war somit ein Erfolg. Gleiches gilt auch für "Die Super-Makler", die nachmittags mit mehreren Episoden vertreten waren und ab 17 Uhr vier Prozent in der Zielgruppe erreichten. Auf schöne Werte am Nachmittag kam derweil auch Sat.1 Gold, wo "Baywatch" ab halb fünf 3,5 Prozent Marktanteil generierte. "Diagnose: Mord" steigerte sich im Anschluss auf noch bessere 4,3 Prozent.

Bei ProSiebenMaxx punkteten am Freitagnachmittag die "Storage Wars" mit bis zu viereinhalb Prozent, überdurchschnittlich performte ab 19 Uhr auch "Detektiv Conan" mit diesmal 3,1 Prozent Marktanteil. DMAX sicherte sich mit "Hardcore Pawn" am späteren Nachmittag bis zu 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

