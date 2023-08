Am Samstagabend stand im Ersten wieder 190 Minuten am Stück "Gefragt - Gejagt" auf dem Programm: In vier Runden versuchten prominente Kandidatinnen und Kandidaten der "Quiz-Elite" zu entkommen. Und nachdem zuletzt schon auf dem normalen Vorabend-Sendeplatz unter der Woche die Quoten angezogen hatten, sah es nun auch inder Primetime richtig gut aus.

So verfolgten im Schnitt 3,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die XXL-Ausgabe von "Gefragt - Gejagt", das waren mehr als bei den Primetime-Ausgaben der vergangenen beiden Jahre. Zuletzt hatte es im Juli 2020 eine größere Reichweite für das Format gegeben. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf sehr gute 18,0 Prozent.

Zudem punktete die Sendung auch generationenübergreifend: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit einem Marktanteil von 14,4 Prozent sehr gut aus. Hier war es sogar der höchste Marktanteil in der Geschichte der Primetime-Ausgaben von "Gefragt - Gejagt". Am Samstagabend hatte zudem keine andere Sendung mehr junges Publikum anlocken können.

Beim Gesamtpublikum verpassten Alexander Bommes und seine Jägerinnen und Jäger hingegen den Primetime-Sieg, der mal wieder an einen Krimi ging. So zählte der "Erzgebirgskrimi" im ZDF trotz Wiederholung 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 20,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Das Publikum war hier - wie bei Krimis üblich - überwiegend älteren Semesters, der Marktanteil in der jüngeren Altersgruppe 14-49 lag mit 5,7 Prozent auf einem überschaubaren Niveau. Bei "Der Alte" blieben im Anschluss noch 2,98 Millionen Menschen dran.

Das ZDF punktete tagsüber auch schon mit der Fußball-WM der Frauen: Die Partie zwischen Japan und Norwegen verfolgten ab 10 Uhr im Schnitt 1,34 Millionen Menschen, was zu dieser Zeit einem Marktanteil von 22,9 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 14,5 Prozent Marktanteil erzielt. Für das bereits um 7 Uhr deutscher Zeit angepfiffene Spiel zwischen der Schweiz und Spanien waren 0,52 Interessierte aufgestanden, die Marktanteile lagen bei 13,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV