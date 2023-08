Während die 1. Fußball-Bundesliga noch in der Sommerpause ist, rollt in der 2. Liga der Ball bereits wieder - und beschert Sport1 nun schon die zweite Woche in Folge einen Rekord. Nachdem die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin in der vergangenen Woche mit 4,7 Prozent den bis dahin besten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt hatte, waren mit der Übertragung des Spiels zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern nun ab 20:30 Uhr sogar 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin. Sport1 sortierte sich damit am Samstagabend beim jungen Publikum noch vor ProSieben ein.

Noch deutlicher als beim jungen Publikum fiel der Aufschwung in Sachen Gesamt-Reichweite aus: Hier verfolgten im Schnitt 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie bei Sport1, das waren 220.000 mehr als eine Woche zuvor und die höchste Reichweite für ein Samstagabend-Spiel bei Sport1 seit Schalke im Mai 2022 auf St. Pauli getroffen ist. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag diesmal bei 4,0 Prozent. Erfolgreich war Sport1 auch mit der Berichterstattung drumherum: Die Vorberichte erzielten ab 19:30 Uhr bereits 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Analyse danach bescherte Sport1 noch einen Marktanteil von 2,6 Prozent. Der Sportsender kann sich damit über einen Tagesmarktanteil von 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen.

Weitere Fußball-Fans erreichte das Spiel aber auch über die Übertragung bei Sky: Dort sahen am Samstagabend auch noch im Schnitt 0,43 Millionen Menschen zu, was 1,9 Prozent Marktanteil entsprach. Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen war Sky sehr erfolgreich, hier wurden 4,1 Prozent Marktanteil erzielt. Etwa genauso viele Zuschauerinnen und Zuschauer hatte am Nachmittag bereits die Zweitliga-Konferenz. Hier fielen die Marktanteile mit 5,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch wesentlich besser aus.

Unter den kleineren Sendern stechen mit einem besonderen Erfolg am Samstagabend auch noch MDR und SWR heraus, die gemeinsam die "Kaisermania" aus Dresden übertrugen. Gemeinsam erreichten sie im Schnitt etwa 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 8,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Allerdings hat es nicht mehr Publikum gebracht, dass die Show diesmal auf zwei Dritten zu sehen war, als das MDR im August vergangenen Jahres die "Kaisermania" in Deutschland allein übertrug, lag die Reichweite mit 1,82 Millionen sogar minimal höher.

Der MDR alleine zählte diesmal unterdessen 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der SWR 0,65 Millionen. Bemerkenswert bei der "Kaisermania" war unterdessen auch in diesem Jahr wieder, wie gut die Show auch Jüngere vor den Fernseher locken konnte: Der Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen fiel mit 5,5 Prozent über die beiden Sender hinweg sehr gut aus.

