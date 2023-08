Mit dem Auftakt der neuen "Sommer-Specials" hat sich Steffen Henssler am Sonntagabend bei Vox zurückgemeldet und dem Privatsender - wohl nicht zuletzt dank seines Duells mit Tim Mälzer - auf Anhieb richtig starke Quoten beschert, allen voran in der klassischen Zielgruppe, wo 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für einen sehr guten Marktanteil von 11,4 Prozent sorgten. Damit fuhr "Grill den Henssler" die beste Quote seit drei Jahren ein, als Henssler schon einmal gegen Tim Mälzer antrat, und ging in der Primetime zugleich als stärkster "Tatort"-Verfolger hervor.

Insgesamt zählte die Vox-Show im Schnitt 1,44 Millionen Personen, sodass der Marktanteil hier bei 6,6 Prozent lag. Dass der Vorabend im Gegenzug mit zwei Wiederholungen von "Ab ins Beet!" mit Marktanteilen von 4,4 und 4,9 Prozent ziemlich überschaubar verlief, dürfte man in Köln mit Blick auf den Primetime-Erfolg einigermaßen verschmerzen können. Mit einem Tagesmarktanteil von 7,0 Prozent bewegte sich Vox am Sonntag letztlich auf Augenhöhe mit ProSieben, Sat.1 und RTL.

Bei RTL kann man indes kaum zufrieden sein mit den Quoten in der Primetime: Zwar erzielte "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben" mit einem Marktanteil von 8,0 Prozent in der Zielgruppe immerhin bessere Werte als die Filme der vergangenen Wochen, doch "Stern TV am Sonntag" geriet im Anschluss mit nur 6,0 Prozent unter die Räder. Sat.1 kam derweil mit der Komödie "Klassentreffen 2.0" auf 8,2 Prozent, während ProSieben mit "Ad Astra - Zu den Sternen" 8,9 Prozent verzeichnete. "World War Z" steigerte sich später am Abend noch auf 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei Kabel Eins waren einmal mehr die Camper gefragt: "Yes, we camp!" verzeichnete in dieser Woche durchschnittlich 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Abenteuer Leben am Sonntag" anschließend mit 7,1 Prozent klar über dem Senderschnitt lag. Und auch RTLzwei schlug sich zum Ausklang der Woche ordentlich: Hier verbuchten die beiden Spielfilme "Palm Springs" und "Searching" im Schnitt Marktanteile von 5,1 und 4,8 Prozent.

