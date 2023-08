Der Primetime-Verlauf: "Tatort" baut Stück für Stück ab

Wie gut war die Krimiwiederholung des "Tatort" am Sonntagabend? Offenbar nicht ganz herausragend, denn der 90-Minüter hat kontinuierlich Publikum verloren. Anfangs ganz massiv, was wohl auch am Umstand lag, dass einige den Fall schon kannten. Aber bis zum Ende gab der Film immer wieder ein bisschen nach. Anders verlief die Kurve beim "Frühling"-Film im Ersten. Auch dieser verlor zunächst Publikum. Ab 20:20 Uhr nahm er aber Fahrt auf und verbesserte sich ganz langsam. Gut möglich, dass einige auch vom Ersten zum ZDF wechselten.

Stark präsentierte sich am Sonntagabend auch das "Grill den Henssler Sommerspecial", das insbesondere nach 21:30 Uhr richtig Fahrt aufnahm. Auffallend, dass Vox nach 21:30 Uhr über eine lange Strecke keinen Werbeblock platzierte. Und genau in dieser Phase verbuchte die Sendung dann auch ihre stärksten Werte.

Der Vorabend-Verlauf: Rütter lässt Personen einschalten

Auch am Sonntag war "RTL Aktuell" ab 18:45 Uhr ein echter Einschalter. Schon in den Minuten zuvor stieg die RTL-Reichweitenkurve in den Ad Scanner-Haushalten merklich an. Gemächlicher, aber auch durchaus erkennbar, ließ auch "Martin Rütter – Die Welpen kommen" die Reichweiten steigen. Auch bei dieser Sendung waren am Ende klar mehr Menschen mit dabei als noch zu Beginn. Die "Sportschau" im Ersten, die unter anderem Highlights der zweiten Fußball-Bundesliga präsentierte, steigerte sich insbesondere in den Anfangsminuten. Nach 19:30 Uhr blieb die Kurve dann stabil, ehe sie ab wenige Minuten vor 20 Uhr förmlich explodierte – das aber hing mit dem Warten auf die 20-Uhr-"Tagesschau" zusammen.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Ad Alliance führt auch am Samstag

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich AdAlliance und Seven.One Media, die am Sonntag enger beinanderlagen als es eigentlich üblich ist. Letztlich sicherte sich AA mit nur einem Prozentpunkt Vorsprung abermals die Spitzenposition. Richtig gut lief der Sonntag auch für WBD, wo die vielen Spartensender gute Aufmerksamkeit bekamen. So generierte man einen Daily Reach in Höhe von 17 Prozent. Auch Visoon und Sky standen mit jeweils acht Prozent besser da als an gewöhnlichen Tagen.

Werbe-Ranking: Starkes McDonalds-Wochenende

Fast-Food-Kette McDonalds hat am Wochenende ganz wesentlich für einen Besuch in seinem seiner Restaurants getrommelt. Schon am Samstag lag das goldene M mit rund 112 Punkten ganz vorne in den XRP-Charts und auch am Sonntag war man von der Spitzenposition nicht zu verdrängen. Die Anzahl der gebuchten Spots ging am siebten Tag der Woche gegenüber dem Samstag zwar leicht zurück, der XRP stieg aber auf 126 Punkte. Auch das erneut zweitplatzierte Axe legte in Sachen XRP zu. Der gemessene Wert verbesserte sich hier auf fast 88 Punkte, dabei blieb die Anzahl der geschalteten Spots gegenüber dem Vortag nahezu unverändert.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.