1999 erschien das Lied "I want it that Way" von der Boygroup Backstreet Boys – fast 25 Jahre hat der Song also auf dem Buckel. Dass er zur Zeit wieder verstärkt in den deutschen Gehörgängen angekommen ist, hat mit einer neuen McDonalds Kampagne zu tun. Die Fast-Food-Kette hat die Rezeptur seines Burger-Klassikers Big Mac verändert und trommelt genau dafür ganz intensiv. Unterlegt sie die unterschiedlichen Spots mit eben genau dem Song der Backstreet Boys.

© AdScanner

Parhsip hat indes etwas zurückhaltender agiert. Möglicherweise noch der Urlaubszeit geschuldet (die vergangene Woche war ja die, in der alle deutschen Bundesländer in den Ferien waren), liefen nur 842 Werbespots für die Flirtplattform. War Parship in der Woche zuvor noch Spitzenreiter, rutschte man nun auf den 24. Platz ab.



Lidl war, übrigens insbesondere zu Beginn der vergangenen Woche, wieder stärker vertreten. Der Discounter hatte sich Ende Juli für seine Verhältnisse relativ zurückgehalten, den August aber mit teilweise an die 200 Buchungen pro Tag begonnen. So viele gab es im Juli gar nicht. Insofern verwundert es auch nicht, dass das Unternehmen in seinem Jubiläumsjahr nun in der ersten Augustwoche wieder auf Platz vier springt.



Somit landete Lidl auch vor Rewe (Platz acht). Eines haben beide aber gemeinsam. Seit Anfang August hat sich die Werbeaktivität massiv erhöht. Rewe fiel dabei insbesondere Ende zurückliegender Woche auf, als teilweise ebenfalls knapp 200 Spots pro Tag geschaltet wurden. Zum Vergleich: In den beiden Wochen zuvor kam man an keinem Tag auf mehr als 70.

Das fällt insbesondere auf, wenn man nur auf die Reichweite, also den XRP, schaut. Vor allem seit vergangenem Freitag agiert Sky wieder zurückhaltender. Allerdings ist man noch deutlich präsenter als bis Mitte Juli. Lagen bis dahin die erzielten XRP-Werte meist nur bei 20 Punkten oder etwas mehr, wurde seit Ligastart der Wert von 50 nicht mehr unterboten. Den Fokus setzt Sky dabei auch wirklich auf Sky Sport bzw. seine "Welcome to the Show"-Kampagne, die auf den Programmmix inklusive Sport hinweist.