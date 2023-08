Mit "Guglhupfgeschwader" hat Das Erste am Montag fantastische Quoten eingefahren. 6,10 Millionen Menschen sahen sich den Film rund um den Polizisten Franz Eberhofer an, kein anderer Sender erreichte eine höhere Reichweite. Schon beim Gesamtpublikum wurden damit starke 23,3 Prozent Marktanteil gemessen. Außerdem war es der Bestwert der diesjährigen Sommerkino-Reihe im Ersten: Bislang lag die Reichweite in der Spitze bei knapp unter 4 Millionen - "Guglhupfgeschwader" ist also ein gewaltiger Ausreißer nach oben.

Und auch beim jungen Publikum war die Krimikomödie äußerst beliebt. 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, auch hier holte sich der Film den Tagessieg. Die Privatsender blieben allesamt deutlich unter der Marke von einer Million hängen. Der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 21,1 Prozent.

Der Primetime-Film hat auch einen ganz entscheidenden Anteil am hohen Tagesmarktanteil des Senders. Das Erste kam am Montag auf 14,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und lag damit sogar noch vor dem ZDF (14,1 Prozent). Bei den Jüngeren siegte Das Erste mit 12,0 Prozent. Ziemlich gut liefen beim Sender am Vormittag bzw. mittags auch die WM-Übertragungen. Das Spiel England gegen Nigeria verzeichnete ab 9:30 Uhr im Schnitt 1,57 Millionen Zuschauende, beim Gesamtpublikum führte das zu 27 Prozent Marktanteil und bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 19,5 Prozent. Australien gegen Dänemark kam später auf 1,90 Millionen sowie 22,0 (gesamt) und 16,1 Prozent (14-49).

Das ZDF kam zur besten Sendezeit zwar auch auf gute Quoten, musste sich aber sehr deutlich hinter dem "Guglhupfgeschwader" einsortieren. Bei dem Film "Die Toten vom Bodensee - Das zweite Gesicht" handelte es sich aber auch nur um eine Wiederholung, die kam auf 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,3 Prozent Marktanteil. Der True-Crime-Thriller "Sugar" lag am späten Abend nur noch bei 10,6 Prozent, bis kurz vor Mitternacht sahen hier 1,52 Millionen Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV