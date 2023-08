am 08.08.2023 - 09:02 Uhr

Dominiert wurde der Montag vom Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader", damit erzielte Das Erste sowohl insgesamt als auch bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern tolle Quoten (DWDL.de berichtete). Beim jungen Publikum kam danach lange: nichts. Auf Platz zwei der Primetime-Charts sortierte sich schließlich Vox ein: Eine neue Folge von "Goodbye Deutschland" erreichte 550.000 junge Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren, der Marktanteil lag bei für den Sender ziemlich guten 10,2 Prozent. Insgesamt betrug die Reichweite 1,23 Millionen.

Damit lag Vox zur besten Sendezeit bei der Gesamtreichweite auf einem Niveau mit RTL, das nur eine Wiederholung von "Undercover Boss" ins Quoten-Rennen schickte und damit ebenfalls 1,23 Millionen Menschen zum Einschalten brachte. Allerdings kamen davon nur 420.000 aus der klassischen Zielgruppe, was 7,8 Prozent Marktanteil entsprach. Nachdem sich "RTL Direkt" kurzzeitig auf einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe gesteigert hatte, lag ein "Extra Spezial" rund um den Virologen Hendrik Streeck wieder nur bei 7,6 Prozent.

Und auch Vox musste am späten Abend kleinere Brötchen backen: Eine weitere Ausgabe von "Goodbye Deutschland" fiel ab 22:15 Uhr auf nur noch 5,7 Prozent zurück. Dennoch war es angesichts eines Tagesmarktanteils in Höhe von 7,2 Prozent ein erfolgreicher Tag für Vox. Damit lag der Sender zwar leicht unter seinem Juli-Durchschnittswert, aber immerhin vor ProSieben (7,1 Prozent) und Sat.1 (5,5 Prozent).

Die beiden großen Sender der Seven.One Entertainment Group hatten am Montag in der Primetime nichts zu melden. Wenngleich sich die US-Serien bei ProSieben im Vergleich zur Vorwoche deutlich steigern konnten. Für "Grey’s Anatomy" ging es auf 670.000 Zuschauende nach oben, eine Woche zuvor setzte es mit 520.000 ein Allzeit-Tief. "Seattle Firefighters" kam danach auf 700.000. Mit 6,6 und 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es dennoch nicht gut. Sat.1 erreichte mit dem Film "Bad Spies" 6,7 Prozent, hier waren 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV