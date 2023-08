am 09.08.2023 - 08:42 Uhr

Unter den fünf meistgesehenen Sendungen des Dienstags war erstaunlicherweise keine, die um 20:15 Uhr lief: Mit 3,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern holte die "Tagesschau" im Ersten den Tagessieg, gefolgt von den "heute"-Nachrichten, den Wiederholungen von "SOKO Köln" und "Rosenheim-Cops" und dem "heute-journal" um 21:45 Uhr.

Eine Wiederholung der ARD-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" folgte erst auf Rang sechs und zählte im Schnitt 3,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 12,7 Prozent entsprachen. "Die Heiland" lag damit um 20:15 Uhr knapp vor Sebastian Lege, der sich in "ZDFbesseresser" diesmal den "Tricke von McDonald's & Co." widmete und damit 3,02 Millionen Menschen erreichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar 13,2 Prozent Marktanteil drin, sodass der öffentlich-rechtliche Sender in dieser Altersgruppe deutlich vor allen Privatsendern lag.

Auch die anschließende "ZDFzeit"-Doku "Früher war alles besser" überzeugte mit 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe sich das "heute-journal" sogar noch auf 12,4 Prozent steigerte. Nicht minder bemerkenswert war der Erfolg von ZDFneo: Mit 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete eine Wiederholung der Krimireihe "Nord Nord Mord" hier einen herausragenden Gesamt-Marktanteil von 10,0 Prozent, sodass der Spartensender zeitweise um die Marktführerschaft buhlte. Zum Vergleich: "ZDFzeit" verzeichnete um 21:00 Uhr im Schnitt 2,39 Millionen Menschen, eine Wiederholung von "In aller Freundschaft" sahen im Ersten 2,46 Millionen.

Nach dem Krimi suchten viele jedoch das Weite: Die Comedyserie "Like a Loser" hielt um 21:45 Uhr zwar noch 570.000 Personen vor dem Fernseher, doch schon eine weitere Folge kam wenig später nicht über 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Der ARD-Spartenkanal One legte dagegen ab 21:48 Uhr kräftig zu und steigerte sich mit der Krimireihe "Brokenwood" auf 600.000 Personen, die beim Gesamtpublikum sehr guten 3,5 Prozent Marktanteil entsprachen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV