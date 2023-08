am 09.08.2023 - 09:10 Uhr

RTLzwei zeigt derzeit keine neuen Folgen seiner Sozialdokus, fährt aber auch mit Wiederholungen richtig gut. So holte um 20:15 Uhr "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" bereits gute 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach drehte "Hartz Rot Gold" aber sogar noch richtig auf und ließ den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch auf 7,0 Prozent steigen. Insgesamt sahen zwischen 21:17 Uhr und 23:16 Uhr und im Schnitt 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, rund 190.000 mehr als noch in der Woche zuvor.

Neben RTLzwei kann man sich auch bei Kabel Eins über einen gelungenen Dienstagabend freuen. "Mr. Deeds" startete um 20:15 Uhr mit 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon erfolgreich in den Abend, vor allem die "Truman Show" konnte ab 22:15 Uhr dann mit hervorragenden 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe restlos überzeugen. 0,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt "Mr. Deeds", die "Truman Show" erreichte danach noch eine durchschnittliche Gesamt-Reichweite von 0,45 Millionen.

Recht ordentlich kam auch Vox durch den Abend: "Hot oder Schrott" holte um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 6,8 Prozent, zwei weitere Folgen ab 22:15 Uhr und 23:15 Uhr erreichten dann noch 6,7 und 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. In den ersten zwei Stunden des Abends verfolgten im Schnitt 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die "Allestester".

Unter den kleineren Sendern punktete am Dienstagabend unter anderem Nitro: "Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe" kam ab 20:15 Uhr auf starke 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,61 Millionen Menschen verfolgten den Film im Schnitt. Sehr zufrieden sein dürfte man auch bei Tele 5 mit den 1,9 Prozent Marktanteil (14-49) für "Kings of Rock - Tenacious D". Hier wurden insgesamt 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV