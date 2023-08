am 10.08.2023 - 08:41 Uhr

Schon bei der ersten Folge der "Jeopardy"-Neuauflage Anfang des Jahres enttäuschte die Show mit übersichtlichen Quoten. Nur 5,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichte Sat.1 damals. Die gute Nachricht für den Sender: Dieser Wert ist nun leicht auf 6,1 Prozent gestiegen. Die schlechte Nachricht: Die Reichweite in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen ging von 360.000 auf jetzt nur noch 270.000 zurück. Und auch insgesamt erreichte das von Ruth Moschner moderierte "Jeopardy" nur 860.000 Menschen.

Eine Wiederholung von "Das 1% Quiz" erreichte am späten Abend dann nur noch 5,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Dafür gibt es einen leisen Hoffnungsschimmer aus dem Vorabend. "Volles Haus" erreichte dort nämlich 290.000 Zuschauende sowie 4,6 Prozent Marktanteil. Damit hätte das Format beim jungen Publikum fast einen neuen Bestwert aufgestellt, bislang waren 4,9 Prozent das höchste der Gefühle.

Bei RTL müht sich derweil "Die Bachelorette" weiter. Auch in dieser Woche reichte es nur zu 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - in der vergangenen Woche fiel die Sendung mit 960.000 auf ein Allzeit-Tief. Weil aber immerhin 460.000 zwischen 14 und 49 Jahren waren, wurde in dieser Woche ein knapp zweistelliger Marktanteil erzielt, 10,4 Prozent waren es. "RTL Direkt" fiel im Anschluss auf nur noch 6,9 Prozent und auch "Stern TV" tat sich mit 8,8 Prozent äußerst schwer.

Recht solide durch den Abend gekommen ist derweil ProSieben. Mit dem Film "After Passion" unterhielt man zur besten Sendezeit zwar nur 660.000 Menschen, davon waren aber 410.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag so bei guten 9,4 Prozent. "Twilight - Biss zum Morgengrauen" lag im Anschluss noch bei 8,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV